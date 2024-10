Piovono calcinacci dal tetto, nelle aule di Sa Duchessa il degrado fa di nuovo paura 

Più polvere che calcinacci, nel luogo dove alcuni anni fa è crollato un intero corpo aggiunto e, poche settimane orsono, il vasistas di una finestra è venuto giù ferendo uno dei custodi. A Sa Duchessa, sede del polo umanistico dell’Università cittadina, ieri studenti e professori hanno visto quei calcinacci cadere su un banco durante la lezione e hanno deciso tutti insieme: «Andiamo via».

Il piccolo cedimento del soffitto

L’episodio è accaduto nel pomeriggio durante una lezione che si stava tenendo nell’aula 1B della facoltà di Psicologia: non è nel corpo principale della facoltà di Lettere di Sa Duchessa, ma nella palazzina verde che dista pochi metri, sulla destra per chi entra dalla salita di via Is Mirrionis e percorre il tratto invece in discesa all’interno del recinto universitario. Il tetto dell’aula 1B è di cemento armato, forse le piogge abbondanti delle scorse settimane hanno causato infiltrazioni d’acqua che hanno leggermente sfarinato la copertura di cemento. E ieri pomeriggio, mentre un docente stava tenendo la sua lezione, qualche calcinaccio - per fortuna di dimensioni molto modeste - è caduto su un banco al quale sedeva uno studente, che non è stato colpito. Alla fine tutti incolumi, e la lievissima entità del danno non ha reso necessario nemmeno chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco.

Il ricordo della tragedia sfiorata

Però tutti - studenti, docenti e il resto del personale - da diversi anni si sono abituati a non sottovalutare i segnali di degrado che gli edifici dell’Ateneo inviano ogni tanto: il crollo di un intero blocco in via Trentino negli anni scorsi - avvenuto fortunatamente di notte, altrimenti sarebbe avvenuta una strage - e l’assai più recente caduta del vasistas che con il suo vetro ha ferito un custode, tengono sulle corde studenti e personale universitario.

Le misure straordinarie

C’è un programma di manutenzioni straordinarie che l’Università ha predisposto per i caseggiati che appaiono meno “in salute” e diversi ingegneri hanno valutato il pericolo di ulteriori crolli, che sono stati esclusi dopo le perizie. Tuttavia la paura c’è e i sindacati del personale universitario, assieme alle associazioni studentesche, non si fidano: il crollo dell’edificio negli anni scorsi sul lato di via Trentino è stato un trauma per tutti. Più che correre ai ripari, si corre a riparare, ma i lavori da compiere sono tanti. Nell’edificio dove ieri sono caduti i calcinacci, porte e soffitti sono percorsi da inquietanti crepe. (l. a.)

