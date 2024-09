Piovono calcinacci, chiusa via Torricelli 

L’Asse mediano perde pezzi in via Torricelli, immediatamente chiusa al traffico dalle pattuglie della Polizia locale, ieri pomeriggio, per scongiurare pericoli. Soltanto per un caso, uno dei voluminosi calcinacci precipitati dalla struttura di cemento armato, che si sono staccati dal viadotto, non ha colpito un passante o un mezzo che transitava. La caduta dei pezzi di ponte è stata improvvisa, non preceduta da avvisaglie visibili nei giorni scorsi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la parte dell’Asse mediano di scorrimento che passa sopra via Torricelli, a poca distanza dall’incrocio con via Flavio Gioia, nel quartiere Cep. Sono state staccate le parti di calcinacci (molto voluminosi) che rischiavano di precipitare al suolo, proprio sopra la strada e i marciapiedi. Ora dovranno essere eseguiti d’urgenza i lavori di ripristino, nel frattempo la strada rimane chiusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA