Piove: Tempio-Bosa non si può giocare 

Tempio (4-4-2) : Truddaiu, Sanna, Arca, Pinna, Coradduzza, Dias, Bulla, Gallo, Virdis, Roccuzzo, Igene. In panchina: Izzo, Zappareddu, Manchia, Masia, Gomez, Donati, Pittalis, Nurra, Sabino. Allenatore Cantara.

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Pes, Avellino, Mura, Maquiesse, Ferrari, Unali, Di Angelo, Fortunato, S. Carboni. Pinna. In panchina: Arseni, Carta, Matiello, Ciriblan, Ledda, allenatore Salvatore Carboni.

Arbitro : Riccardo Urru di Sassari.

TEMPIO. La gara tra Tempio e Bosa, valida per la nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, non è stata disputata per l’impraticabilità del terreno di gioco del “Nino Manconi” a causa delle forti piogge cadute nelle ore precedenti. Già all’arrivo delle squadre allo stadio tempiese si andava profilando questa ipotesi. L’arbitro Riccardo Urru, della sezione di Sassari, come da regolamento ha effettuato varie ricognizioni sul manto erboso dell’impianto di gioco. Poi, assistito dai capitani delle squadre, ha scodellato il pallone in varie parti del campo e, constatato che il pallone non rimbalzava per la presenza di acqua in quantità eccessiva, ha deciso con i suoi collaboratori di non dare inizio alla partita.

La gara rivestiva una grande importanza sia per gli azzurri locali di Giuseppe Cantara, impegnati in piena zona playoff, sia per i rossoblù ospiti guidati in panchina da Salvatore Carboni, alla ricerca di un risultato utile per non essere risucchiati nella parte pericolosa della classifica. Ora si attende la data del recupero.

