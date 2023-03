«Piove sulla culla del nostro bambino» 

Il maltempo scoperchia la protezione di un vano scala esterno, la pioggia s’infiltra nelle abitazioni e piove letteralmente sulla culla di un bimbo di 4 mesi. Questo è solo l’ultimo dei disagi subiti dalle famiglie che vivono nei mini condomini di proprietà dell’ente Area in via Atria e ora stanchi della tante segnalazioni e dai pochi interventi, insorgono pretendendo un immediato intervento.

Il complesso

Esteriormente, il complesso della zona residenziale della Rosa del Marganai appare nuovo e ben curato, ma è sufficiente essere ospitati in alcune delle case per potersi rendere conto delle criticità con la quale convivono quotidianamente diverse famiglie. «Per via della copertura esterna del vano scale saltata lo scorso gennaio. - racconta Vanessa Enna - L’acqua s’insinua internamente ed è giunta fino alla nostra camera da letto. Piove sulla culla di mio figlio e la stessa camera delle due sorelline, nonostante i trattamenti anti-muffa, è invivibile. La casa è piccola, non sappiamo dove poter dormire. Temo per l’incolumità della nostra salute». Il guaio della copertura divelta è in ordine cronologico solo l’ultimo dei problemi: «Ma non il solo. - continua Vanessa - Lottiamo contro i disagi da appena ci è stata assegnato l’alloggio, nel 2019. Abbiamo persino dovuto cambiare i mobili e buttare dei vestiti, la muffa era dappertutto, l’acqua ha consumato il legno di una porta finestra, scardinandola». Un sopralluogo da parte dei tecnici, inviati dall’ente, è stato effettuato nella giornata di ieri, ma le tempistiche per un intervento non sono state rese note: «Da anni inoltriamo le segnalazioni - spiega Rita Melis - ma oltre ai sopralluoghi nessun lavoro è stato effettuato. Siamo un gruppo di famiglie che tiene alle proprie case, che paga regolarmente l’affitto, che interviene sulle manutenzioni fin dove può arrivare. Ma ci sono grossi problemi con le infiltrazioni, nelle camere, nei bagni, in ogni locale. Ci sono casi dove in alcuni appartamenti persino i battenti delle porte sono marciti». Sulle scale che conducono ad uno dei due condomini, gli inquilini sono intenti ad asciugare l’acqua che piove dall’esterno e s’insinua all’interno dei portoncini d’ingresso, formando delle pozze e allagando l’interno degli appartamenti: «Ci sono delle infiltrazione nella camera da letto», rivela Christian Serra. Nel piano inferiore Invidia Idia asciuga l’acqua arrivata nel salotto: «Ho segnalato all’ente un possibile guasto da uno dei termosifoni - spiega - ma ho paura non si tratti del radiatore, ma di una perdita che arriva dall’esterno». Manuela Arca abita al pian terreno e mostra gli effetti dell’umidità sulle pareti di una delle camere da letto: «Proviamo sempre a risolvere il problema. - racconta - ma questi si ripresenta, palesando così evidenti pecche nella costruzione degli alloggi».

Il Comune

Intanto lo scorso venerdì l’assessora Angela Scarpa ha ricevuto delle rassicurazioni dal direttore generale di Area: «Per la predisposizione di un piano di interventi da effettuarsi negli alloggi di proprietà dell’ente e distribuiti nel Comune di Iglesias».