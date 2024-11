piove sul parquet del geopalace, l’Hermaea costretta a fermarsi 

Il maltempo ferma l’Hermaea, e la gara casalinga con l’Offanengo è rinviata a data da destinarsi. Il match della 6ª giornata della A2 femminile di volley, in programma ieri al GeoPalace, è stato interrotto sul 3-3 del primo set, quando il tetto del palazzetto olbiese ha iniziato a fare acqua. La pioggia abbondante caduta per tutta la giornata è riuscita a filtrare dal soffitto, creando pozze sul taraflex e impedendo la regolare disputa del testacoda tra le galluresi, penultime in classifica, e la vice capolista del girone B.

La gara è iniziata puntale ma, dopo le prime battute è arrivata la prima sospensione, durata un’ora. Sentite le squadre gli arbitri hanno deciso di far riprendere il gioco, ma dopo un paio di scambi, con le giocatrici che rischiavano di scivolare, sul 5-4 per l’Hermaea è arrivata la seconda sospensione e, infine, la decisione di rinviare l’incontro.

Per la squadra di Dino Guadalupi il campionato riprenderà domenica in trasferta contro l’altra vice primatista Melendugno, sconfitta ieri in casa dalla capolista Itas Trentino. Dopodiché le biancoblù torneranno al GeoPalace per affrontare le trentine e chiuderanno il girone d’andata sul campo dell’ultima della classe Tenaglia Abruzzo Volley.

Da vedere se il rinvio gioverà alle olbiesi, che dall’inizio della stagione hanno collezionato quattro sconfitte e una sola vittoria. «Penso che in questo periodo stia mancando un po’ di continuità: alterniamo troppo spesso sprazzi di bel gioco a parecchia confusione», ha spiegato alla vigilia della sfida con l’Offanengo la schiacciatrice dell’Hermaea Sara Fontemaggi. «Dovremo essere brave a trovare i nostri ritmi per far sì che la squadra trovi prima possibile la miglior forma».

