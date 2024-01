Piove sul bagnato, Oristanio out due mesi 

Neanche il tempo di godersi la seconda rete stagionale, pesantissima, e Gaetano Oristanio va ad arricchire la collezione di attaccanti indisponibili del Cagliari. Il giocatore arrivato quest'estate in prestito dall'Inter proprio a Lecce ha rimediato una botta al piede destro che ha provocato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro. Stesso infortunio subito da Shomurodov e stesso periodo di assenza, circa due mesi.

La mazzata

Una vera mazzata per il Cagliari e per il giocatore. Che quella botta l'aveva rimediata a fine primo tempo. Tanto dolore, ma Oristanio aveva stretto i denti, realizzando anche la rete dell'1-1, la seconda gioia stagionale dopo il gol che aprì le porte alla clamorosa rimonta contro il Frosinone. Un guizzo in scivolata, sulla punizione di Viola, con la palla deviata dal portiere leccese Falcone dopo aver superato la linea di porta. Un gol che ha permesso al Cagliari di pareggiare 1-1 e chiudere il girone d'andata al quartultimo posto. Nonostante la botta, l'ex Volendam è rimasto in campo fin quasi la fine della gara, salvo poi alzare bandiera bianca, per la stanchezza e il dolore. Un dolore che lo ha tormentato anche nei giorni di riposo. E così ieri il giocatore si è sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro. Infortunio simile a quello rimediato, a metà dicembre, da Shomurodov (frattura del secondo metatarso sempre del piede destro). Ma, a differenza dell'uzbeko, operato a Villa Stuart, Oristanio seguirà una terapia conservativa, con tempi di recupero sempre di due mesi.

Attacco falcidiato

E così Ranieri si ritrova con i soli Petagna e Pavoletti per il reparto offensivo, in vista della gara col Bologna. Oltre a Oristanio e Shomurodov, infatti, il tecnico deve rinunciare a Luvumbo, che sta preparando con l'Angola la Coppa d'Africa, dove giocherà almeno tre partite (lunedì l'esordio contro l'Algeria e poi ancora il 20 con la Mauritania e il 23 contro il Burkina Faso). E rischia di dover rinunciare anche a Lapadula, che ha saltato le gare col Milan in Coppa Italia e a Lecce in campionato per la frattura di due costole rimediata nel primo tempo contro l'Empoli. Con Desogus in personalizzato, è stata congelata la possibile partenza di Pereiro alla Ternana, che a questo punto potrebbe rivolgersi altrove, e si potrebbe chiedere soccorso alla Primavera di Pisacane, con lo zambiano Kingston Mutandwa.

Contagocce

Senza Oristanio il Cagliari perde quello che, con Luvumbo, è l'unico rossoblù capace di dare accelerazioni e puntare l'uomo. E perde anche uno dei suoi cannonieri, visto che il classe 2002 ha all'attivo due reti. Meglio di lui solo Pavoletti (4 gol) e Zito (a quota 3), mentre a quota 2, insieme a Oristanio, ci sono Viola e Dossena. Tra gli altri attaccanti, una sola rete per Lapadula, mentre Petagna e Shomurodov sono fermi a zero, a certificare le difficoltà di una squadra che, con 17 reti all'attivo, ha il quarto peggior attacco del campionato, meglio solo di Empoli (10 reti), Salernitana e Verona (a 16 reti).

