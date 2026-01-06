VaiOnline
Via Marconi.
07 gennaio 2026 alle 00:58

Piove sui nuovi loculi del cimitero, FdI attacca: «Indegno» 

Dopo la denuncia dei parenti dei defunti per via degli allagamenti nei nuovi loculi realizzati in una parte del cimitero in via Marconi, sulla questione interviene anche il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

«Piove sulle sepolture e nei corridoi della parte nuova del cimitero, con infiltrazioni di acqua piovana che stanno creando danni alle lapidi e agli arredi – viene spiegato in una nota –. Un quadro allarmante che colpisce strutture nate per rispondere all’emergenza spazi e che oggi risultano già compromesse». Il coordinatore cittadino Nicholas Secci evidenzia che «è una condizione indegna e inaccettabile. Opere recenti, finanziate con risorse pubbliche, avrebbero dovuto garantire decoro. Invece stanno causando disagi e rabbia ai familiari dei defunti. Ci troviamo davanti a infiltrazioni, acqua che scende dai soffitti e lapidi danneggiate. Chiediamo interventi immediati per eliminare le infiltrazioni, ripristinare le strutture e accertare eventuali responsabilità».

L’inconveniente si crea perché ancora non è stata realizzata la guaina, che sarà montata appena concluso il piano superiore. È stato però inevitabile consegnare già questa parte per sopperire all’emergenza spazi.

