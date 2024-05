Piove sui Bastardi di Pizzofalcone  De Giovanni a 360 gradi: «Napoli, la Sardegna che amo, i miei libri, i romanzi che sto leggendo e...» 

Il giallo italiano sta vivendo una fase di grazia, dominando le vendite e appassionando i lettori. Dal sud al profondo nord si susseguono ispettori e commissarie ma c’è un autore su tutti che è stato capace – alternando personaggi, tono e periodi storici – di ammaliare tutti, facendo innamorare i lettori e disperare quella fetta di critici che ancora si ostinano a chiudere gli occhi dinnanzi allo stato dell’arte. Oggi, a 66 anni, Maurizio De Giovanni è certamente uno degli scrittori più amati dal pubblico e come accade puntualmente, anche il suo ultimo libro, “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone” (Einaudi, pagine 240, euro 18,50) è balzato in cima alla classifica. Un efferato omicidio di un avvocato in pensione si intreccia con le vicende genitoriali dell’ispettore Giuseppe Lojacono, seguite da quella di tutta la sua squadra fra vittime e carnefici, in una città sotto un acquazzone che sembra non finire mai. E del resto, De Giovanni (l’autore delle serie di successo dedicate al Commissario Ricciardi, Mina Settembre e Sara) vive il successo con grande leggerezza e ha sempre odiato gli stereotipi…

De Giovanni, cosa rappresenta per lei la Sardegna?

«Un luogo che adoro. Ci vado puntualmente e ogni volta ne sono ammaliato dal cibo, la natura, il modo di parlare dei sardi e la storia nuragica dell’isola. A dirla tutta, sono innamorato pazzo della Sardegna».

Nel suo nuovo libro, “Pioggia”, Napoli è travolta dall’acqua. Ma che fine ha fatto la città del sole?

«Quella c’è sempre ma mi diverte molto cambiare lo scenario. Napoli, contrariamente agli stereotipi, è una città in cui piove anche parecchio e io volevo raccontarla. Il problema, semmai, è che la città non è preparata agli acquazzoni e così, si creano ingorghi, si allaga la metropolitana e in quel caos, trovo sprazzi di luce».

Così facendo, la pioggia diventa protagonista?

«Esatto, del resto la lettura, fra le varie tipologie narrative, ha un aspetto sensoriale che si presta ad avvolgere il lettore. Una storia scritta entra fortemente nell’immaginario».

C’è una morte violenta e misteriosa, l’inizio di un nuovo caso per i Bastardi di Pizzofalcone. Ma lei rimarca il fatto che, nonostante i numerosi successi professionali, questo pool di agenti continua a dare fastidio. Perché?

«Il maledetto pregiudizio. Chi voleva vederli fallire, adesso odia avere torto. Per ogni caso risolto, c’è chi si incattivisce e vorrebbe vederli rotolare nella polvere, anziché leggerne i successi sulle pagine dei giornali. I Bastardi danno fastidio e io mi diverto a giocare con questo meccanismo».

Il vertice della squadra è l’ispettore Lojacono che in “Pioggia” rilegge in una chiave diversa, più matura. Che succede?

«Lo vediamo direttamente alle prese con la paternità, facendo i conti con la propria figlia adolescente che ha voluto andare a vivere da lui, stravolgendone la routine. Incapace di capirne gli sbalzi d’umore, alle strette con le preoccupazioni dei padri, Lojacono cambia e io voglio vedere tutti i lati dei miei personaggi».

Sono vivi ai suoi occhi?

«Certo! La Piras è partita e ho sentito la necessità di allargare lo sguardo, focalizzandolo maggiormente agli occhi dei miei lettori».

Un libro dopo l’altro, i Bastardi sono una serie bestseller che rilancia sempre la sfida. Come sono nati?

«Prima di tutto, è nato Lojacono. Dopo aver scritto cinque libri con Ricciardi, un giorno un collega mi chiese provocatoriamente, se non fosse stata una scelta troppo comoda quella di rifugiarmi negli anni Trenta, con quel color seppia e una natura con un tratto magico. Il romanzo nero deve interpretare l’ambiente che ci circonda? Stavo davvero fuggendo da qualcosa? Decisi di scrivere un romanzo con ambientazione contemporanea e così nacque “Il metodo del coccodrillo”. Vinsi subito il premio Scerbanenco mentre con Ricciardi ero arrivato tre volte in finale».

Un segnale forte e chiaro.

«Assolutamente. “Il metodo del coccodrillo” nasce sulla scia della scintilla provocata nel mio immaginario da “Un borghese piccolo piccolo” di Vincenzo Cerami. Immagino un vecchietto qualsiasi di cui nessuno s’accorge e proprio per questo, può essere un assassino perfetto. Specularmente, l’ispettore Lojacono ha un marchio d’infamia addosso che lo rende inviso. Lo considerano un reietto, alle prese con un procedimento per le dichiarazioni di un pentito. E così Lojacono viene spedito a Napoli in un commissario qualsiasi ma anziché scomparire, riesce a risolvere il caso.

A quel punto, che accade?

«Ho iniziato a pensare ad una squadra formata da gente con un tipo di lesione. Ecco come sono nati i Bastardi».

I suoi libri hanno una forte musicalità. Come nasce?

«Credo che il mio talento vero sia la capacità di entrare dentro i miei personaggi, consentendo al lettore stesso di immedesimarsi. Così nascono i miei corsivi, quelle pagine in cui affiora la voce di ciascuno senza nemmeno il bisogno di dire chi sta parlando, perché ogni membro dei Bastardi è unico».

Le sue serie sono approdate sul piccolo schermo, tutte con successo. Ma nella sua testa, i personaggi si sovrappongono agli attori che li interpretano?

«Sono molto fortunato, lo ammetto. Gli attori non sono soltanto bravissimi ma sono persone straordinarie e di grande cuore, tuttavia i miei personaggi restano quelli che ho in testa, e sarà per sempre così».

Quando non scrive, cosa legge?

«Amo moltissimo la narrativa contemporanea italiana. Ho terminato da poco il libro di Antonio Franchini, “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio) che mi piaciuto tantissimo e quello del maestro, Domenico Starnone, “Il vecchio al mare” (Einaudi) che sin dal titolo è una folgorazione».

I suoi libri sono attesi e puntualmente vanno in vetta alla classifica. Ma quando si parla di premi letterari, il suo nome non salta mai fuori. Cosa ne pensa?

«Mi diverte. Quanto dev’essere brutto sentirsi geniale, straordinario e talentuoso per poi vendere tremila copie? Ecco, mi sento molto fortunato ad essere da quest’altra parte. Io sono un turista senza velleità letterarie. E vivo tutto con il sorriso».

