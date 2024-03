Piove senza sosta, al Vomero le strade diventano fiumi di fango 

NAPOLI. Un fiume di fango ha invaso la strada mentre l’acqua invadeva i sottoscala e i locali a livello stradale. Momenti di apprensione nella mattinata di ieri in via Solimena, quartiere Vomero, non lontano da dove nelle scorse settimane si era aperta un cratere. Nessun ferito, ma pioggia battente che si è abbattuta sulla Campania ha creato pesanti disagi. Secondo un primo accertamento dei tecnici ieri al Vomero ha ceduto un elemento fognario, trascinando con sé i tubi sistemati all’interno e riempiendo d’acqua la voragine di Morghen che si era aperta il 21 febbraio. L’acqua è poi finita in via Solimena, che successivamente, nel tratto finale, è stata transennata. Ieri non emergevano problemi di staticità degli edifici vicini a quello sgomberato il 21 febbraio. È evidente - ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi – che la priorità è intervenire su condotte che hanno oltre cento anni.

Ma gli effetti del maltempo che si è abbattuto su tutta la Penisola si stanno facendo sentire anche in altre regioni, con perturbazioni che sono annunciate anche nei prossimi giorni. In Veneto ancora neve mentre l’acqua alta a Venezia sta andando verso valori importanti con picchi di circa 125 centimetri previsti per stasera. E in Emilia Romagna per oggi è stata emanata una allerta arancione per forti piogge che potrebbero acuire il rischio di frane.

