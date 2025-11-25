Piove nelle aule, studenti in sciopero 

«Il riscaldamento non funziona, piove dal soffitto e le condizioni igienico-sanitarie non vengono rispettate». Ieri la magior parte degli alunni dell’istituto “Meucci-Mattei” di Decimomannu non sono entrati in classe. Sciopero non organzzato, deciso all’ultimo momento. E una delegazione di ragazzi, arrivati a scuola con tanto di doppio giubbotto e plaid, si è presentata in Municipio dalla sindaca Monica Cadeddu, trovando parole di conforto e sostegno. «Il loro gesto è nato dal desiderio di vivere la scuola in condizioni sicure e dignitose. Un diritto fondamentale per ogni studente», ha detto la prima cittadina che tra l’altro è una ex “matteina”, precisando: «La Dirigente scolastica ha sempre dimostrato sensibilità e tempestività nell’affrontare le esigenze della comunità scolastica. Anche in questa occasione si è attivata immediatamente».

Le segnalazioni

Tutto è nato qualche giorno fa, quando nel giardino della scuola è stato rinvenuto un topo morto. Sono poi arrivati il calo repentino delle temperature e la pioggia, costringendo gli studenti a dotarsi di borsa dell’acqua calda, copertina e doppio strato di indumenti, visto che il risacaldamento non funziona. Una situazione che reputano «inaccettabile» e che va ad aggiungersi a problemi che si trascinando da tempo: «In alcune classi, quando piove, raccogliamo l’acqua con i secchi. I muri sono ammuffiti, l’intonaco si stacca, alcune porte e lampade sono rotte. In palestra poi si muore dal freddo e i piccioni sporcano».

Esplicite le loro richieste: «Chiediamo che vengano fatte le disinfestazioni, ripristinate le condizioni di salubrità delle aule e che il riscaldamento funzioni».

La scuola

Non ci sta la dirigente Tiziana Serrao, presente ieri nella sede decimese: «Lo sciopero sa tanto di pretesto per non fare lezione», ha commentato, per poi indicare la presenza dei tecnici di Città Metropolitana: «Sono al lavoro per la manutenzione dei termosifoni, alcuni dei quali erano stati manomessi dai ragazzi stessi».

Per il resto? «Non ci sono ratti all’interno della scuola. Fuori è normale, siamo a poca distanza da campagna, parco e fiume. Le infiltrazioni? eseguiamo periodicamente il solaio, come accade in tutte le case». Serrao avrebbe preferito un confronto all’interno della scuola: «Queste scelte danneggiano l’immagine del Meucci-Mattei. Inoltre la Città Metropolitana è intervenuta in appena un giorno dalla segnalazione».

Gli interventi

Proprio dalla Città Metropolitana hanno fatto sapere che «il rilievo effettuato attraverso il sistema di supervisione e controllo non ha evidenziato malfunzionamenti nell’impianto di riscaldamento, rilevando nelle aule la temperatura di 20 gradi prevista dalla Legge». Per quanto riguarda la presenza di topi ieri stesso «sono state prontamente inviate le squadre. Seguiranno nuove prescrizioni».

L’obiettivo condiviso da tutti, insomma, è quello di garantire ai ragazzi ambienti sicuri, accoglienti e adeguati allo studio.

