Piove nelle aule, lavori per dieci milioni 

Piove dal soffitto, stracci e vasi fra i banchi di scuola, muffa nelle pareti, computer coperti con un telo impermeabile. La situazione insostenibile che si trascina da anni in diversi Istituti superiori del Medio Campidano, col ritorno della vecchia Provincia sta per finire: lavori strutturali in corso per 10 milioni e 300 mila euro per la sicurezza di studenti e personale in 11 caseggiati. «Se siamo arrivati a questo punto - dice il commissario, Roberto Cadeddu - è perché la manutenzione ordinaria non c’è stata. Parliamo di opere importanti che non possono e non devono aspettare le campagne elettorali, come spesso capita».

Tetti colabrodo

Stop allo stillicidio dell’acqua piovana al Turistico e all’alberghiero di Arbus, al Buonarroti di Guspini e di Serramanna, al Volta di Guspini, al Vignarelli di Sanluri, al Lussu-Marconi di San Gavino, all’alberghiero di Villamar. A Villacidro, interventi per l’adeguamento sismico al Piga e una nuova palestra all’Agrario. «I lavori – ricorda Cadeddu – sono tutti appaltati. Alcuni in corso, altri sospesi perché inconciliabili con le attività didattiche, riprenderanno durante le vacanze estive, la conclusione a settembre col suono della prima campanella, salvo imprevisti, di certo entro l’anno». E sul caso dello Scientifico di San Gavino, dove in questi giorni si è riaffacciata l’emergenza infiltrazioni, Cadeddu aggiunge: «Un problema serio. Dobbiamo intervenire. Investire nell’edilizia scolastica è un dovere irrinunciabile, educativo per migliaia di alunni». La stessa dirigente scolastica, Maria Ritta Aru, si dice preoccupata: «Chiarisco con un dato, l’aula informatica, capiente, attrezzata e moderna, ogni volta che viene utilizzata dagli studenti richiede l’intervento del personale per coprire con un telo i computer. Operazione indispensabile per evitare che l’acqua piovana distrugga le attrezzature. L’emergenza è stata già segnalata. Ora il commissario della Provincia è venuto personalmente a verificare. Che dire, se l’interesse per la scuola è questo, ben tornata Provincia». Emergenza pure all’alberghiero di Villamar. Per evitare che l’acqua scenda dal soffitto, c’è stato un intervento tampone, grazie a un contributo della Regione di 400 mila euro. Il completamento è in programma, disponibile mezzo milione di euro, fondi del gestore dei servizi energetici.

La sicurezza

I dieci milioni di euro sono fondi del Pnrr, della Regione e del bilancio della Provincia. La fetta più consistente di oltre 3 milioni all’Istituto superiore che abbraccia il Buonarroti e il Volta di Guspini. «Con l’accorpamento dello scorso anno - ricorda il dirigente, Mauro Canu - la scuola deve gestire sei caseggiati, le problematiche sono tante. A parte la riqualificazione energetica in più sedi, i lavori interessano la palestra all’agrario, i laboratori di pizzeria, dolci e sala all’alberghiero. Il problema aperto è l’assenza dei parcheggi e di un’aula magna al Buonarroti di Guspini. Oltre agli organi collegiali, a farne le spese sono i ragazzi, costretti a restare in piedi quando organizzano attività extra in una vecchia palestra».

