Piove ma Gusana si svuota 

È uno scenario desolante quello che si apre a visitatori e automobilisti in transito sulle sponde del Lago di Gusana, con l’invaso da giorni al di sotto dei livelli di norma, fra la preoccupazione generale della comunità di Gavoi, espressa dal sindaco Salvatore Lai. La situazione, drammatica, deriverebbe da lavori eseguiti da Enel nella centrale idroelettrica, tali da determinare un consumo d’acqua evidentemente eccessivo.

Nino Satta, un cittadino del paese, dai propri account social ha raccontato un quadro allarmante, non mancando di allegare delle foto che raccontano di una natura che si riprende i suoi spazi, fra il porticciolo e altri scorci simbolo: «Dov'è finito il nostro lago? Come mai nessuno se ne prende cura?», si è chiesto Satta, fra decine di commenti di sdegno di compaesani e residenti dei paesi vicini. «È assurdo che ci sia un abbassamento del livello delle acque in questo periodo dell’anno. Tutto ciò è anomalo». Poi Satta si rivolge a Enel, gestore della vicina centrale idroelettrica: «Se devono fare dei lavori come mai non vengono effettuati quando veramente c'è mancanza d'acqua?».

Sentimenti comuni a quelli del sindaco Salvatore Lai. Ho perso il conto - dice il primo cittadino - delle lamentele giunte in questi giorni da concittadini e imprenditori che ruotano attorno al sistema lago. Nonostante le piogge non siano state abbondanti, fino a tempi non sospetti Gusana si mostrava in buone condizioni. Ora la situazione è notevolmente diversa. Pretendiamo spiegazioni da Enel».

Lo ribadisce a chiare lettere Lai, da tempo a lavoro per rinegoziare la gestione dell'invaso: «Ad oggi siamo fermi alla sentenza della Cassazione di alcuni mesi fa - rilancia il sindaco - che ha visto la nostra Regione prevalere nella controversia sulla durata delle concessioni Enel che risultano scadute. Il gestore ha tuttavia presentato ricorso al Tribunale delle acque, mentre le questioni che abbiamo sollevato da anni restano sospese».

Salvatore Lai nei prossimi giorni incontrerà a Cagliari i vertici della Regione e promette battaglia: «Pretendiamo – dice – un tavolo immediato con Enel e risposte chiare e precise sull’accaduto. È tempo che al nostro territorio vengano riconosciuti sgravi in bolletta, sviluppo, posti di lavoro e la garanzia di un livello costante del lago per fronteggiare i mesi di siccità».

