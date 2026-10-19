Piove inchiostro, da domani c’è “Rainbook” 

Narrativa, fotografia, musica e teatro: fino al 25 ottobre 2026 “Rainbook”, il Festival letterario Lgbtqia+ ideato e organizzato da Baa Bà APS, propone cinque giornate di appuntamenti tra Cagliari, Sassari e Quartu Sant’Elena. Tra gli ospiti Jonathan Bazzi, Ivan Cotroneo, Fumettibrutti, Margaret McDonald e Gennaro Cosmo Parlato.Nato nel 2022 da un’idea di Michele Pipia e Giovanni Follesa, Rainbook porta nel dibattito le identità, le esperienze e le culture Lgbtqia+, utilizzando la letteratura come occasione di conoscenza e confronto. Un progetto diffuso, con oltre trenta eventi letterari ogni anno, che coinvolge librerie, biblioteche, scuole e spazi culturali sardi.

Sul tradurre

Il programma si apre domani all’Università di Cagliari con “Tradurre opere letterarie, una prospettiva professionale”: le traduttrici Annalisa Romano e Silvia Fornasier incontreranno gli studenti per raccontare il lavoro e le opportunità di una carriera nel settore editoriale.Dal 22 ottobre il principale punto di ritrovo sarà il Polo Bibliotecario di via Falzarego 35 a Cagliari. Alle 17 l’inaugurazione della mostra “In plain sight” di Benedetto Carta, dedicata alla rappresentazione delle identità queer e del mondo drag, ritratte nella natura e fuori dai consueti contesti performativi. Seguiranno le presentazioni di Nicole Trevisan, con “Malefica” alle 18, Pierangelo Consoli con “Silenzio” alle 18.45, Claudio Calò con “Tobia Tillerman fuori stagione” alle 19.30.Il 23 ottobre sarà la volta di Gabriella Ambrosio, che presenterà “Aprile è una strana stagione” alle 18, poi Ivan Cotroneo con “Grande” alle 18.45 e Margaret McDonald con “Glasgow Boys” alle 19.30.

Con baffi e senza

Il 24 ottobre, sempre a Cagliari, gli incontri inizieranno alle 18 con Emanuele Bosso e “Satelliti”. Alle 18.45 Ehsan Mehrbakhsh e Liv Ferracchiati con “Le avventure di un iraniano con i baffi e di un transgender senza i baffi”, mentre alle 19.30 Jonathan Bazzi parlerà del suo “Bestiola”. Nella stessa giornata Rainbook farà tappa a Sassari: alle 18, all’Ex Ma.Ter di via Zanfarino 62, Fumettibrutti presenterà “Cigni selvaggi”, intervistata da Ali Doro e Minerva Uzzau. L’appuntamento è organizzato con il MOS e il Centro di Documentazione Marilena Sini, con il patrocinio del Comune di Sassari. Fumettibrutti sarà protagonista anche dell’incontro conclusivo del 25 ottobre, alle 18 al Polo Bibliotecario di Cagliari, in dialogo con Martina Floris, in collaborazione con il festival LeTherario di Assemini e Coccodi.Alle presentazioni si affiancano tre appuntamenti serali, tutti alle 20.45 al Polo Bibliotecario di Cagliari.

Gennaro Cosmo Parlato

Il 22 ottobre Nicole De Leo porterà in scena “Manifesto – parlo in nome della mia differenza”, con la collaborazione di Ariase Barretta e video e musiche di Mario Di Martino. Attraverso i testi di Pedro Lemebel, il reading ripercorrerà il Cile della dittatura di Pinochet e gli anni dell’emergenza Aids, dando voce alle esperienze delle persone omosessuali e transgender. Il 23 il concerto di Gennaro Cosmo Parlato, che torna sui palchi della Sardegna dopo anni di assenza: una serata tra le sue canzoni, grandi hit e un universo musicale fatto di ironia, eleganza e originalità. Il 24 ottobre Miss Pingy Gonzales, con la partecipazione di Nicola Mancosu, interpreterà “Così Miwa!”, viaggio nella vita dell’artista giapponese Akihiro Miwa. Domenica 25 alle 10.30, allo Spazio Pira di via Brigata Sassari a Quartu, saranno premiati i vincitori della terza edizione del Premio Letterario Lgbtqia+ “Laura Grasso” nelle sezioni opere edite e inedite.

Il Bosco letterario

Accanto agli appuntamenti cresce il Bosco Letterario: il progetto prevede la piantumazione di un albero per ogni libro acquistato dal pubblico durante Rainbook. Realizzato con i Comuni di Cagliari, Assemini, Arborea, Quartu e Sassari, con alberi dedicati a figure come Edda Billi, Audre Lorde, Oscar Wilde e Virginia Woolf.

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