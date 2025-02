Piove in Ogliastra, ma nella Nurra avanza il deserto  

Le piogge cadono in Ogliastra, nel Nuorese e in Baronia (anche ieri in molte località si sono registrate precipitazioni abbondanti, senza però eccessivi disagi), ma nella Nurra piove sempre di meno. Il processo di desertificazione avanza e, di fronte ai cambiamenti climatici, nessun sistema produttivo è stato adottato per migliorare la gestione delle acque.

Sul problema siccità nel Nord Ovest della Sardegna l’allarme rosso è scattato da tempo. «O si fa programmazione, oppure sarà la fine». Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di bonifica della Nurra e di Anbi Sardegna, richiama l’attenzione sugli interventi da pianificare per evitare di lavorare sempre in emergenza. La campagna irrigua nella Nurra necessita di circa 32 milioni di metri cubi di risorsa. Attualmente ce ne sono appena 17 milioni, assolutamente insufficienti per garantire la stagione irrigua 2025. «Tutte le colture sono a rischio e gli agricoltori hanno bisogno di certezze», aggiunge Zirattu «la pioggia di questi giorni ha fatto entrare poco più di mezzo milione di metri cubi nei bacini idrici del Temo e del Cuga: 500 milioni nel primo e 100 milioni nel secondo. Ogni metro cubo che entra è utile ma non è sufficiente a risolvere il problema della irrigazione dei campi, tantomeno a evitare le restrizioni».

La soluzione all’annoso problema potrebbe arrivare dall’utilizzo dei reflui del depuratore di Sassari, in grado di fornire dai 12 ai 15 milioni di metri cubi di acqua all’anno. Le condotte di collegamento che portano acqua dal lago del Coghinas al potabilizzatore di Sassari, sono oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, ma questi non saranno completati prima del 2026.

«I reflui di Sassari devono andare per forza nel bacino del Cuga, perché solo così le risorse spese hanno un senso», spiega il presidente del Consorzio. «Su questo punto la Provincia di Sassari ha firmato l’autorizzazione per il Piano di gestione ma - conclude Zirattu - non potendo fare l’accumulo nel Cuga e a causa dei lavori in corso, i reflui non si possono utilizzare».

