Piove in casa, anziani in ostaggio 

Anziani in ostaggio e in balia dell'acqua piovana nelle palazzine Area. Vivono con gli asciugamani e lenzuoli sparsi per casa per coprire i mobili e i quadri, la mobilia staccata dalle pareti, le bacinelle e i tappetini dei set bagno che dominano tutte le stanze, infiniti recipienti da svuotare ogni giorno, non solo per l'acqua piovana che gocciola da ogni parte, ma anche per l'intonaco del soffitto che si sbriciola e che, prima o poi, nel peggiore dei casi, crollerà tutto in una volta. L'aria che si respira in queste abitazioni è tutto fuorché sana.

Diritti negati

Il diritto a una casa dignitosa sembra esser svanito nel nulla. Il problema è presente in via Gonario Pinna e in varie palazzine popolari della città, da via Colombo, Costituzione, zona Agrario, Monte Gurtei, per lo più abitate da anziani che tra ascensori non funzionanti o troppo piccoli e barriere architettoniche restano segregati in casa. In via Gonario Pinna i lavori in corso nelle palazzine sembrano peggiorare la situazione. In casa di oltre 14 famiglie l'acqua piovana cammina nei soffitti e riempie plafoniere e lampadari, creando vere e proprie cascate che fanno marcire tutto. Tale situazione ha portato, in alcune dimore, a cortocircuiti costanti e costosi da riparare, tanto che gli inquilini vivono al buio da mesi. Le segnalazioni vanno avanti da oltre vent'anni, intensificate nell'ultimo periodo con i forti acquazzoni.

Testimonianza

Dice la famiglia Saba: «Qui abitano persone con seri problemi di salute, che necessitano di bombole d'ossigeno per 16 ore al giorno e ventilatore polmonare. Le case sono di Area, ma oltre a scattare qualche foto e a palleggiamenti vari tra ente e ditta non è successo nulla. Qui ci piove in testa. Disperati, abbiamo chiamato i Vigili del fuoco che ci volevano far sgomberare, poi i vigili urbani. Abbiamo messo gli avvocati. Area ci ha mandato una lettera». Nel verbale di diffida del 12 settembre i Vigili del fuoco riportano che sono state riscontrate «copiose infiltrazioni d'acqua interessanti il solaio di copertura e l'impianto elettrico causate dalla mancanza di adeguata impermeabilizzazione della copertura interessata da lavori di rifacimento».

Area

Area replica il 17 segnalando infiltrazioni nelle palazzine con i civici 3, 5, 7 e 9. Agli inquilini dovrebbe essere garantita per legge un'altra locazione e, due giorni dopo, da Area aggiungono che «attualmente, nel Comune di Nuoro, non vi è la disponibilità di alloggi liberi da potere riassegnare; pur tuttavia sono in corso d’esecuzione i lavori di riatto di alcuni alloggi e all’ultimazione del primo di questi; questo Servizio comunicherà prontamente la riassegnabilità al Servizio amministrativo, per gli adempimenti di competenza. Si precisa che in ogni caso le procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal soggetto giuridico proprietario, sono in capo ai Comuni, anche nei casi di assegnazioni provvisorie e dettate dall’urgenza». La famiglia Saba è una furia: «È una vergogna».

