«Piove in casa? Andate in hotel» 

«Non si possono escludere eventuali ed ulteriori infiltrazioni e si fa presente che le eventuali spese di soggiorno saranno a carico di questa amministrazione». La raccomandata viene inviata un mese fa dal responsabile di Area Franco Corosu alle famiglie ostaggio dei lavori di efficientamento energetico del Pnrr nelle palazzine di via Gonario Pinna, ai numeri civici 3, 5, 7 e 9. Nei loro appartamenti all’ultimo piano la ditta siciliana è sparita senza concludere i lavori, e in casa piove. E Area cosa suggerisce ai cittadini? Andate in hotel e anticipate tutto. Lo chiede a nuclei familiari che risiedono nelle case popolari, con redditi bassi, e dove molto di loro sono disabili. Ieri ad interessarsi del caso anche il rappresentante del M5s della provincia, Giovanni Uda, che ha contattato la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore. In mattinata si è materializzato l’ingegnere di Area che ha promesso: «Sabato sono previsti i lavori di impermeabilizzazione». Tempo permettendo.

Andate in hotel

Area aveva assicurato di aver contattato la ditta e imposto il posizionamento di teli impermeabili dopo che la stessa, da settimane, è sparita. Ma i teli impermeabili non sono mai arrivati. Nei pianerottoli delle scale gli infissi da montare, il lastricato senza impermeabilizzazione con l’infiltrazione di acqua piovana verso gli alloggi locati alle famiglie. L’appalto partito un anno e mezzo fa ha visto l’avvio dei lavori in estate. Ma con il bel tempo la società siciliana ha preferito concentrarsi sugli infissi, e con l’arrivo delle piogge tutto si è complicato. Ieri l’ingegnere di Area incaricato ha spiegato ai residenti che per intervenire e stendere lo strato poliuretanico impermeabile serve un’umidità del supporto inferiore al cinque per cento. E che l’intervento, dato in subappalto a una ditta di Carbonia, è pianificato per sabato. Ma le piogge di ieri hanno complicato i piani, e nelle case piove ancora. La soluzione: «Andate in hotel, ci ha detto Area, e pagate che poi forse vi restituiamo. Ma io ho una pensione minima - spiega Giuseppe Massa - come faccio ad anticipare?».

I residenti

I disagi più gravi agli ultimi piani. Non solo nella casa di Massa, in tutti gli appartamenti delle quattro palazzine, in totale quattordici famiglie. Massa spiega: «Sono venuti vigili urbani, polizia, vigili del fuoco, ma ancora nulla ci dicono di andare via in hotel, abbiamo paura che poi non ci faranno più entrare a casa nostra». Anche una donna che ha il marito disabile con l’ossigeno è preoccupata: «Ora arriva il freddo, con l’umidità in casa e la pioggia dal tetto come facciamo?». I disagi si contano in tutti gli appartamenti. Giuseppa Rosa Serra, disabile, ha le finestre sostituite a metà. Tre sono state lasciate da settimane all’esterno della sua abitazione, mai sostituire. E in questo caso la pioggia non c’entra. Una danneggiata dal lancio dall’ultimo piano della guaina delle vecchia impermeabilizzazione smantellata. Non solo: «La mia carrozzina non passa nell’ascensore».

