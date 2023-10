Piove e piazza Sardegna va sott’acqua 

Piazza Sardegna sommersa dall’acqua: non è la scena di un film, ma è quello che avviene al centro di Capoterra da svariati anni ogni volta che piove.

La protesta

I commercianti e gli abitanti della zona sono allo stremo: «Non se ne può più, la situazione è sempre la stessa da tempo. Questo problema è stato fatto presente a tutte le amministrazioni, ma ad oggi non è ancora cambiato nulla», raccontano dei commercianti che hanno il negozio in quella zona, «bastano poche gocce e la zona si allaga completamente diventando anche particolarmente scivolosa, quindi è impossibile camminare nei passaggi pedonali. Si rischia di cadere, cosa già successa a molte persone nel corso degli anni a tante persone anziane che frequentano piazza Sardegna. Per questo il problema deve essere risolto il prima possibile: non si può camminare per strada con il rischio di essere investiti ma il marciapiede è scivoloso e ci si può ritrovare caduti a terra».

Il Comune

«Siamo a conoscenza di questo grave problema», risponde la vice sindaca Silvia Sorgia, «i lavori di riparazione avranno inizio, spero, a metà dell’anno prossimo. Abbiamo ricevuto un finanziamento di un milione e mezzo di euro, che basta per sistemare tutta la zona in questione ma è un buonissimo inizio».

Gli architetti vincitori del concorso per la progettazione hanno presentato la riqualificazione della zona che va da via Grazia Deledda fino al parco giochi. «Piazza Sardegna», continua la vicesindaca, «è compresa in questo progetto, quindi il problema verrà risolto. Quella zona trent’anni fa era un punto di aggregazione per i giovani, ci piacerebbe ricostituire tutta quell’aria ricordando anche i vecchi vasconi che c’erano prima, quando le nostre nonne andavano lì a lavare i vestiti. Il progetto è veramente bello, porterà un cambiamento radicale nel centro di Capoterra. Verranno creati dei percorsi sportivi e per passeggiare, dei parcheggi, che scarseggiano molto in quella zona, verrà sistemata piazza Sardegna, ci saranno nuovi parchi giochi per bambini».

