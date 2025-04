Piove e dai pozzetti tracimano i liquami 

Domenica sono bastati 10 minuti di piogge intense per trasformare Assemini in un lago maleodorante. L’annoso problema si ripresenta a ogni acquazzone: le strade si allagano, le fogne esplodono e i pozzetti non riescono a contenere l’acqua piovana. La cittadina negli ultimi decenni è cresciuta, tuttavia i canali di deflusso delle acque non sono stati adeguati all’aumento degli scarichi fognari. A questo si aggiunge, a detta del sindaco Mario Puddu, «una piccola, ma significativa, aliquota di allacci abusivi» che gravano sulle già appesantite fognature.

Le reazioni

La strada che domenica ha subito più disagi è via Piemonte, traversa di via Sardegna. I cittadini, seppur consapevoli delle criticità, sono stanchi di dover far fronte ai disagi che si ripropongono a ogni pioggia. Tommaso Cuscito, residente in zona, ha documentato con un video la fuoriuscita dei liquami in via Piemonte: «Peccato che le immagini non possano rendere l’idea dell’odore nauseante con il quale siamo costretti a convivere». Ciò che Cuscito e i suoi vicini di casa non comprendono è il motivo per il quale le acque bianche siano confluite all’interno delle fogne, causandone il trabocco.

Antonella Drago è esasperata: «Causa di tutto questo è la mancata pulizia dei tombini. Lo spurgo andrebbe effettuato periodicamente e le griglie liberate dai detriti». La fuoriuscita di liquami è avvenuta proprio dinanzi ad alcuni esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, configurando un vero e proprio pericolo per l'igiene e la sanità pubblica. Oltre alla presenza di locali aperti al pubblico (bar, fast food e negozi) nella zona risiedono decine di famiglie.

Disagi anche in via XX Settembre. Cristian Serventi si è chiesto se «in tutti questi anni ci sia mai stata una Giunta che si sia impegnata a fare una pulizia degli scarichi fognari o intervenire in modo da evitare questi disagi assurdi?». Antonello Marrocu, dal canto suo, pensa sia sufficiente «pulire più frequentemente le caditoie», come più volte segnalato.

Le responsabilità

La società Abbanoa ha competenza in merito ai tombini fognari, mentre la pulizia della caditoie è a carico della ditta appaltatrice del servizio di Igiene urbana comunale: «Il Comune - ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - si occupa della pulizia periodica di griglie e tombini, posizionati lungo le strade o vicino ai marciapiedi, che servono per convogliare le acque piovane».

Il sindaco, dal canto suo, non ha dubbi: «Il problema di tombini, canali di scolo e via discorrendo deriva da allacci illeciti di acque nere verso i canali nei quali confluiscono le acque bianche. A ogni modo, soprattutto nei punti più critici, valuteremo di effettuare dei controlli per individuare le cause effettive e trovare soluzioni definitive».

RIPRODUZIONE RISERVATA