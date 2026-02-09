«Piove dentro le nostre aule» 

«Da due mesi fuori sta piovendo molto, nelle nostre scuole anche di più, ogni mattina cerchiamo un’aula asciutta per fare lezione»: è la voce di alcuni alunni che frequentano gli istituti superiori della Provincia del Medio Campidano. Una storia lunga oltre 15 anni, fatta di rinvii e scambi di richieste tra amministrazioni e di degrado edilizio. Coinvolti 11 caseggiati, in alcuni il problema è risolto, in altri i lavori sono in corso, in altri è peggiorato, tra questi il Vignarelli di Sanluri , il Lussu-Marconi di San Gavino , il Buonarroti e il Volta di Guspini , in minima parte il liceo Piga di Villacidro . E per l’ennesima volta i dirigenti scolastici segnalano alla Provincia il solito scenario che compromette la didattica e mette a rischio la sicurezza di alunni e personale.

Disagi a Sanluri

L’istituto tecnico Vignarelli è al centro dell’attenzione non solo della scuola ma anche dell’Arst, l’agenzia regionale dei trasporti più volte ha segnalato il rischio che corrono gli studenti che viaggiano in pullman. Sicurezza zero nel parcheggio, 1.500 metri quadrati di superficie sterrata, col maltempo diventato inaccessibile, fango ovunque, buche profonde e piene d’acqua, assenza di marciapiedi e di sosta per i disabili, nessun passaggio pedonale, segnaletica inadeguata. «Da ottobre – ricorda la dirigente, Romina di Nardi – segnalo in Provincia una situazione insostenibile, col maltempo di questi giorni, siamo all’emergenza, costretti a trasferire da un’aula all’altra i ragazzi. L’acqua filtra ovunque, non è più questione dell’auditorium, dell’ingresso o della palestra, se all’uscita lasciamo un locale asciutto, l’indomani lo troviamo bagnato».

Buonarroti e Volta

Nelle due sedi dell’Istituto superiore di Guspini non basta più arginare lo sgocciolio in qualche angolo. «Al Buonarroti – racconta il dirigente, Mauro Canu – piove in alcune aule, nel corridoio ci sono 15 secchi e tanti stracci, umidità in presidenza, nell’ufficio del personale, chiusi gli spogliatoi della palestra. A preoccupare di più è un’uscita di sicurezza, diventata come una cascata, si corre il rischio di scivolare. Mi auguro che la Provincia intervenga al più presto». Diverse le cose che non vanno al Marconi-Lussu di San Gavino: dall’acqua che cade dentro, agli infissi, ai bagni, all’illuminazione: «Le criticità – ricorda la dirigente, Maria Rita Aru, nelle nostre scuole sono sempre le stesse. Si sta cercando di risolverle». Ci sperano anche la famiglie, ancor di più ora che la politica è tornata al governo della Provincia, dopo l’ultimo amministratore straordinario, Roberto Cadeddu. In cassa ci sono 23 milioni di euro per l’edilizia scolastica, fondi del Pnrr, della Regione, del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

