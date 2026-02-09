Piove dentro le case Area 

In principio erano le crepe sotto il pilotis e l’ascensore che si allagava con gravi rischi per tutti. Adesso però le cose sono peggiorate e nelle palazzine popolari di Area in via S’Arrulloni, piove dentro le abitazioni. A soffrire sono soprattutto quelli che vivono nei piani alti per via dell’usura della guaina ma anche gli altri non se la passano bene tra crepe e altri problemi. La situazione è stata segnalata più volte ma di interventi nemmeno l’ombra.

La situazione

«Abbiamo le camere distrutte», dice un residente Agostino Valdes, «perché ci sono le infiltrazioni, la muffa e cade l’intonaco sui letti. Noi siamo al sesto piano e il problema è che il solaio non ha la guaina e l’acqua filtra. Tutti gli appartamenti sono in queste condizioni». Come conferma anche Maria Sarritzu, «ci sono infiltrazioni dappertutto, come si fa a vivere in queste condizioni? Non hanno mai fatto la manutenzione ed è chiaro che prima o poi saltano fuori i problemi». Le segnalazioni non sono mancate rileva Cenza Cogoni, «diversi inquilini hanno scritto più volte ad Area ma senza risultato. Anche a casa mia ci sono le infiltrazioni in tutte le camere e si rischia che ti cadano addosso pezzi di intonaco».

La storia

Tutte le abitazioni popolari di via S’Arrulloni, con vista sullo stadio di Is Arenas, erano ex palazzine Iacp poi passate ad Area. Di recente i condomini avevano avuto problemi anche con le bollette dell’acqua, costretti a pagare cifre astronomiche perché anche se ogni inquilino ha un suo contatore, l’acqua arriva da un contatore centrale che versava in grave stato di degrado. Costretti a pagare acqua che non consumavano per via delle perdite che sotto il terreno ma anche nel contatore. Questione che poi per fortuna era stata risolta. E crolla anche il soffitto del parcheggio, da dove si sono già staccati dei grossi pezzi che sono finiti tempo fa anche sopra le auto.

Altri casi

I problemi alle abitazioni sono purtroppo comuni a tutte le palazzine popolari della città. A cominciare da quelle di Santa Lucia zona Sant’Antonio, dove cadono calcinacci dai balconi e dove anche qui i residenti devono fare i conti con le infiltrazioni e le perdite nei singoli appartamenti e anche nei pianerottoli. Ovunque comunque da via Belgio a via Sant’Antonio un po’ tutte le palazzine avrebbero bisogno del rifacimento delle facciate e di altri interventi strutturali che però latitano.Un caso a sé è quello di via Lombardia: qui parte delle case popolari sono state acquisite da cittadini che le hanno comprate e che sono diventati proprietari.

