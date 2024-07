Piove dentro le case appena finite 

Infiltrazioni, pozzanghere sui pavimenti, intonaco che cade. E poi bacinelle sparse negli appartamenti per raccogliere l’acqua che fuoriesce da soffitto e pareti. Umidità e muffa. È l’immagine che arriva dallo stabile di edilizia popolare in via Flumentepido consegnato a sedici famiglie lo scorso settembre.

La protesta

«Scusate non posso accendere la luce perché ormai l’umidità e l’acqua sono arrivate all’impianto e salta in continuazione», spiega Christian Floris che vive in un piccolo appartamento insieme alla madre. In bagno, al centro della stanza, c’è una grossa bacinella azzurra che raccoglie l’acqua proveniente dal soffitto.

«La perdita è nell’apparentamento sopra il mio, sembra che lo scarico del condizionatore passi tra i muri causando così infiltrazioni. Ma si possono avere i secchi in giro per casa e con la corrente staccata? È impensabile vivere così».

La consegna

A settembre del 2023, dopo lunga attesa, tante famiglie hanno assaporato la gioia di avere una casa comoda, nuova e accogliente, ma sono bastati dieci mesi per vedere i primi problemi. Giuliano Columbu vive con la sua famiglia all’ultimo piano dello stabile, in camera da letto, nel disimpegno e nel bagno sono evidenti le macchie gialle di umidità lasciate dalle perdite. «Per fortuna ora non sta piovendo», commenta l’uomo, «sul lastrico solare con due gocce d’acqua si forma una pozzanghera e piove letteralmente dentro casa. Nella stanza dei miei figli c’era la muffa, l’hanno ripulita loro, ma in più punti il muro si sta scrostando».E aggiunge: «È chiaro che le infiltrazioni d’acqua per quanto riguarda il mio appartamento arrivano dal lastrico: manca forse la guaina? Eppure stiamo parlando di un palazzo nuovo, realizzato di recente».

Problema comune

Le infiltrazioni d’acqua sono in quasi tutte le case, ma anche nel vano scala e nel garage, dove, al posteggio numero 11, c’è una grande pozzanghera e con l’acqua che continuano a scendere. «Nei giorni scorsi sono venuti anche i vigili a fare un sopralluogo, ma non ci hanno rilasciato alcuna relazione. Io spero che intervengano, perché oltre allo spreco d’acqua c’è il rischio di danni strutturali al palazzo», aggiunge Simone Mattana.

La neo assessora comunale alle politiche sociali, Anna Puddu ha subito preso in mano la situazione. «I tecnici sono intervenuti e continueranno a lavorare fino alla risoluzione del problema – afferma-. Il servizio è ancora in carico all’impresa, perché l’immobile, anche se assegnato, non è stato ancora collaudato. Ho chiesto di adottare un sistema per monitorare costantemente l’edilizia popolare pubblica: davanti alle segnalazioni deve esserci un intervento tempestivo, è impensabile i cittadini non vivano in condizioni dignitose».

