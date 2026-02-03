Piove dentro l’asilo e nessuno interviene 

Infiltrazioni d’acqua dal tetto e dalle grondaie dell’asilo Santa Caterina, Le suore che lo gestiscono – come sempre in passato – hanno chiesto aiuto al Comune per risolvere il problema ma – con estremo stupore – hanno ricevuto un netto “no”. Il motivo? «Lo stabile appartiene alla Regione». E l’argomento è approdato ufficialmente sui banchi del Consiglio comunale. Attraverso un’interrogazione firmata dai consiglieri del gruppo “Pd+Indipendenti” (Nucifora, Carta, Piras, Piscedda e Spiga) la minoranza ha chiesto chiarimenti urgenti sulla gestione dello storico stabile di via Sulcitana 18. Al centro della contesa non c’è solo la manutenzione dell’edificio, ma un complesso nodo burocratico riguardante la titolarità della struttura che oggi sembra impedire gli interventi necessari contro le infiltrazioni d’acqua.

L’appello

In questo scenario di incertezza politica, le religiose che gestiscono la scuola mantengono un approccio sereno ma preoccupato per la struttura. Suor Angela Maria Locci, 85 anni, spiega con dedizione la realtà quotidiana: «Abbiamo riscontrato un problema di infiltrazioni provenienti dal tetto o dalle grondaie. In passato il Comune è sempre intervenuto prontamente per le manutenzioni straordinarie, ma ora la situazione sembra sospesa per la questione della proprietà regionale. Noi facciamo tutto il possibile: ci occupiamo della cura ordinaria e abbiamo recentemente rinnovato cucina e bagni. La nostra priorità è che la scuola resti un posto sicuro e dignitoso per i 29 bambini che ospitiamo e per le loro famiglie. Aspettiamo con fiducia che il tempo migliori e che si trovi una soluzione definitiva, teniamo molto a questo servizio per la comunità».

L’interrogazione

I consiglieri di opposizione, intanto, hanno sollevato il paradosso amministrativo: sebbene l’immobile sia da decenni considerato patrimonio della comunità, l’assessorato alla Pubblica istruzione ha recentemente frenato sui lavori urgenti sostenendo che la proprietà non sia comunale. Una posizione che, secondo il gruppo “Pd+Indipendenti”, creerebbe una pericolosa “voragine contabile”, rendendo potenzialmente illegittimi trent’anni di investimenti pubblici e delibere per la manutenzione dello stabile.

L’amministrazione

La sindaca Maria Laura Orrù ha risposto ai dubbi sollevati: «L’immobile appartiene alla Regione. In Giunta, quando sia Nucifora sia Carta ricoprivano il ruolo di assessori, abbiamo approvato alcune delibere che autorizzavano il Comune a intervenire sull’immobile. Tali atti sono stati adottati in attesa di ricostruire con chiarezza la titolarità dell’immobile e di avviare il percorso per il suo trasferimento al patrimonio comunale».

La sindaca ribadisce l’importanza dell’acquisizione definitiva del bene al Comune: «In questi anni abbiamo avviato l’iter con la Regione, ritenendo che rivesta una grande importanza, anche in quanto bene identitario per la comunità di Elmas. Iter fondamentale per il Comune, poiché consente di poter intervenire sull’immobile. Una risposta chiara e completa ai consiglieri sarà presentata a breve in Aula con tutti i necessari dettagli».

