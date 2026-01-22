VaiOnline
Arbus.
23 gennaio 2026

Piove dentro la scuola materna 

Il sindaco Paolo Salis: «Infiltrazioni dal tetto causate dagli atti vandalici» 

La scuola rimasta aperta nonostante l’allerta meteo e la pioggia che è scesa dentro il caseggiato della materna di Arbus, proprio mentre i bambini e gli insegnanti si trovavano in sala mensa. Polemiche e accuse dei genitori e dei consiglieri di minoranza contro il sindaco, Paolo Salis, responsabile della mancata ordinanza di chiusura delle scuole cittadine. «In giornate in cui – incalza il capogruppo, Michele Schirru – le comunicazioni ufficiali invitano alla prudenza, preferibile un giorno di scuola in meno che andar incontro a rischi e disagi». Pronta la replica del primo cittadino: «Le infiltrazioni dal tetto sono legate ad atti vandalici. In ogni caso, il bollettino della protezione civile per noi indicava allerta gialla, non può essere un motivo valido per chiudere le scuole».

La pioggia

A sollevare il problema sono stati i disagi affrontati lunedì mattina nel caseggiato scolastico di via Cavallotti. Il momento più difficile da gestire è stato durante il pranzo, i piccoli sono entrati mentre l’acqua scendeva lungo le pareti, obbligando il personale a sistemare i tavoli al centro della sala. «Molti bambini e anche insegnanti che viaggiano dalle zone di allerta rossa - ricorda Schirru - sono rimasti a casa, per i pochi a scuola non è stato bello convivere con questa sorpresa non gradita. Un disagio che si sarebbe potuto evitare chiudendo le scuole. In questi casi non dovrebbe essere il colore a dettare l’ordinanza». Infine l’invito: «Il sindaco si dia da fare per evitare il ripetersi di infiltrazioni e porre fine ai continui allagamenti». Il collega, Gianni Lussu, aggiunge: «A prescindere dal grado di allerta, è una questione di buon senso, di rispetto per le persone che arrivano dalle zone ad alto rischio, da dove è vietato spostarsi. Comunque, la prevenzione è importante nelle scuole, non bisogna aspettare l’emergenza».

Il tetto

L’avviso diffuso dal Comune informava che «le scuole del territorio restavano aperte in quanto il paese era compreso in un’area gialla». A supporto della decisione, si annunciavano «controlli costanti delle forze dell’ordine e della Protezione civile, impegnate in un monitoraggio continuo». E Salis alle polemiche risponde: «Il disagio è stato creato da un gesto vandalico. I soliti ignoti hanno lanciato sul tetto diverse bottiglie di plastica. Alcune sono finite nella canaletta, di fatto hanno creato un tappo nel pluviale che ha impedito all’acqua di defluire e che, rimanendo sul tetto, ha danneggiato la guaina impermeabilizzante e causato infiltrazioni. Abbiamo sistemato un parafoglia per il corretto deflusso». Il dirigente scolastico, Sebastian Ruggero, dice: «Problema risolto. Una squadra di operai è già intervenuta». Infine il vice sindaco, Simone Murtas: «Appena le condizioni meteo lo consentiranno, è già in programma il posizionamento di una nuova guaina nella parte superiore della struttura, al fine di prevenire future infiltrazioni».

