Piove dentro la scuola materna, genitori sul piede di guerra 

Bambini lasciati fuori dalla scuola, famiglie senza indicazioni, genitori costretti a riorganizzarsi in poche ore. È questo lo scenario che si è presentato ieri all’ingresso della scuola dell’infanzia di via De Gasperi a Ussana. «Siamo arrivati e abbiamo trovato collaboratrici e insegnanti all’esterno perché l’ingresso era pieno d’acqua, le plafoniere gocciolavano e non c’era la corrente elettrica», raccontano i genitori. «Un manutentore stava intervenendo sul tetto, pericolante da tempo, ma pioveva dentro, quindi i bambini sono stati rimandati a casa». La comunicazione sull’agibilità della struttura sarebbe arrivata solo intorno alle 11, quando molte famiglie avevano già trovato altre soluzioni, come assentarsi da lavoro o pagare una ludoteca. «Siamo esasperati dai continui disagi: ingresso allagato, palestra inagibile, ingresso secondario ancora chiuso per problemi all’acquedotto. Perché nessuno interviene? Si aspetta la tragedia?», si domandano. Di diverso avviso il Comune, intervenuto in mattinata. «Non si trattava di un allagamento, ma di una piccola pozzanghera causata dalle forti piogge in un tratto di pavimento. La scuola non era inagibile, sono stati i genitori a scegliere di non far entrare i propri figli», dichiara il sindaco Emidio Contini.

