Piove dentro la nave, è caos 

Doveva essere un normale viaggio di ritorno dopo il ponte dell’Immacolata passato nell’Isola. È stata una disavventura, che ancora una volta pone l’accento sul dramma trasporti verso la Penisola.

I disagi

Agnese Mura, 42 anni, originaria del Sassarese da tempo trasferitasi nel Lazio, lo scorso venerdì dopo qualche giorno trascorso insieme ai familiari, si imbarca dal porto dell’Isola bianca di Olbia, sul traghetto Tirrenia Bythia delle 22.30 diretto a Civitavecchia. In Gallura la pioggia è battente ma salendo a bordo, Mura scopre che la situazione non è poi cosi diversa. Dopo il disbrigo delle pratiche alla reception l’amara sorpresa: dal tetto filtra acqua in tre punti diversi della sala poltrone. A contenerla dei secchi adagiati sulla moquette insieme e dei panni bianchi. «Non volevo credere ai miei occhi – racconta la donna – da quando sono residente nella Penisola viaggio spesso utilizzando la nave. Disagi ne ho visto parecchi, ma mai come stavolta. Persino all’andata verso Porto Torres con Grimaldi è stato lineare». Poi spiega: «Appena sistemati i bagagli sulla poltrona, ho notato che la sala era semivuota. Un corregionale, vedendo il mio stupore mi ha raccontato che in caso di pioggia la situazione sulla Bithya sia sempre la stessa. È stato assurdo constatare che tutto ciò sia la normalità».

Le proteste

Senza perdere tempo Mura filma il disservizio (che di lì a breve sarà virale sui social) e si dirige dal personale di bordo denunciando il caso: «La moquette era fradicia – prosegue – con l’impossibilità di stare nella sala. Gli operatori sono stati gentili e ci ha spostato nell’area vicina dove per fortuna non c’erano falle». Ma non manca di ribadire: «La nave era vecchia e usurata, in più punti l’igiene scarso. Come è possibile nel 2024 viaggiare ancora in queste condizioni? Le istituzioni dovrebbero trovare una soluzione. I sardi non hanno più un diritto alla mobilità degno di un Paese civile. Da quando sono residente nel Lazio prendere l’aereo è diventato impossibile. I prezzi sono un salasso anche per chi ha una stabilità lavorativa». La scelta della nave è ormai un obbligo: «Per la traversata ho pagato 39 euro, con la camera sarebbero stati 130, con l’auto il triplo in più. Un ulteriore salasso, pur mantenendo le agevolazioni da nativa che insieme ad altri emigrati ho perso per gli aerei». Mura chiarisce che non cerca rimborsi nè scuse. «L’intento della mia protesta è smuovere le coscienze e far riflettere le istituzioni sarde su cosa si debba affrontare nei viaggi. Inutile negarlo ma siamo sempre più isolati. Le tratte scarseggiano e andrebbero aumentate».

La compagnia

Contattata telefonicamente la compagnia partenopea dichiara di essere «a conoscenza del caso. Le perdite non erano dettate dall’acqua piovana, ma da un guasto alla conduttura che abbiamo provveduto a sistemare. Ci scusiamo per il disagio, impegnandoci a migliorare la qualità di servizi»». Nel frattempo, la mobilitazione lanciata dalla donna sta facendo il giro della rete, accompagnata da diversi commenti di rabbia. «Siamo sempre alla solite – scrive un cittadino – dopo anni non è cambiato nulla. Paghiamo le tratte a peso d’oro e in cambio riceviamo servizi pessimi».

