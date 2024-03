Piove dal tetto, scuola chiusa per almeno tre giorni 

Chiusa a causa del maltempo la sede di via Cipro 1 della scuola media Pascoli-Nivola ad Assemini. Nella mattinata di ieri, i bambini sono entrati in classe ma subito dopo i responsabili del plesso hanno chiamato i genitori affinché venissero a riprendere i propri figli. Il motivo? La presenza di importanti infiltrazioni d’acqua dal solaio dopo la pioggia di domenica: primo piano inagibile.

Non potendo garantite le condizioni ambientali minime necessarie allo svolgimento regolare delle attività didattiche, la dirigente scolastica Roberta Matta (con una circolare) e il sindaco Mario Puddu (con un’ordinanza) hanno disposto la chiusura urgente e immediata dell’intero da ieri sino a domani (tre giorni).

«Si tratta di lavori urgenti – ha detto il sindaco Puddu – e non sappiamo quanto tempo ci vorrà per eseguirli. Quindi è possibile, ma ancora non certo, un ulteriore spostamento della chiusura della scuola».

Già a novembre scorso, in una classe, si erano verificati lievi distaccamenti di intonaco dal solaio, sintomo di infiltrazioni già presenti da tempo. Gabriella della Rocca, 44 anni, residente nela zona, chiede sicurezza: «Mi sembra che manchino prevenzione e pianificazione dei lavori nelle scuole». (sa. sa.)

