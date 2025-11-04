Piove dal tetto, mercato civico in tilt 

Le ultime piogge hanno trasformato il mercato civico tra via Sassari e via Cagliari in una trappola d’acqua. Dai lampadari e dalle plafoniere domenica venivano giù veri e propri ruscelli, l’acqua filtrava dalla copertura in legno e si infilava nei cavi elettrici, mentre gli operatori assistevano impauriti alla scena. Ieri molti non hanno aperto i banchi, mentre lungo il pavimento del mercato resistevano ancora delle pozzanghere. «È una situazione di pericolo e di inagibilità - denuncia Marco Lombardi della Lega Alghero – e non si tratta più di infiltrazioni, ma di un rischio concreto per l’incolumità di chi lavora e dei cittadini». La Lega chiede interventi immediati per mettere in sicurezza la struttura e restituire dignità a uno spazio che rappresenta la storia commerciale della città. Lombardi ricorda inoltre che la Regione aveva stanziato 425mila euro nella scorsa legislatura per lavori di messa in sicurezza e manutenzione del mercato. «È doveroso capire come siano stati utilizzati quei fondi e se siano ancora disponibili», si domanda. Intanto, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Pais, ha già fatto sapere che presenterà un’interrogazione urgente proprio per sollecitare il sindaco Cacciotto e la giunta ad assumere provvedimenti rapidi.

