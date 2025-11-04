VaiOnline
Alghero.
04 novembre 2025 alle 01:20

Piove dal tetto, mercato civico in tilt 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le ultime piogge hanno trasformato il mercato civico tra via Sassari e via Cagliari in una trappola d’acqua. Dai lampadari e dalle plafoniere domenica venivano giù veri e propri ruscelli, l’acqua filtrava dalla copertura in legno e si infilava nei cavi elettrici, mentre gli operatori assistevano impauriti alla scena. Ieri molti non hanno aperto i banchi, mentre lungo il pavimento del mercato resistevano ancora delle pozzanghere. «È una situazione di pericolo e di inagibilità - denuncia Marco Lombardi della Lega Alghero – e non si tratta più di infiltrazioni, ma di un rischio concreto per l’incolumità di chi lavora e dei cittadini». La Lega chiede interventi immediati per mettere in sicurezza la struttura e restituire dignità a uno spazio che rappresenta la storia commerciale della città. Lombardi ricorda inoltre che la Regione aveva stanziato 425mila euro nella scorsa legislatura per lavori di messa in sicurezza e manutenzione del mercato. «È doveroso capire come siano stati utilizzati quei fondi e se siano ancora disponibili», si domanda. Intanto, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Pais, ha già fatto sapere che presenterà un’interrogazione urgente proprio per sollecitare il sindaco Cacciotto e la giunta ad assumere provvedimenti rapidi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 