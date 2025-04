Piove dal tetto, altare allagato 

Le piogge dei giorni scorsi hanno creato grandi disagi nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra. L’acqua è entrata dal tetto, peraltro realizzato non da tantissimo tempo con i lavori portati avanti dalla Curia, e ha allagato lo spazio dell’altare ma anche alcune parti tra i banchi. Così le prioresse sono state costrette ad asciugare con stracci e secchi per potere accogliere i fedeli per le celebrazioni della Settimana Santa. Nonostante il disagio la Pasqua comunque è salva: già ieri la situazione con la fine della pioggia, era parzialmente tornata alla normalità e oggi e domani potranno continuare i riti del periodo.

È stato comunque un problema inaspettato considerando appunto che la chiesa è quella di più recente costruzione. Di poco tempo fa sono invece i lavori nel sagrato, questi finanziati dal Comune. L’intervento, per una spesa complessiva di 236mila euro hanno riguardato gli accessi alla chiesa, compresa la grande scalinata dell’ingresso.

