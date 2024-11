«Piove dal soffitto nella casa comunale» 

Acqua dal soffitto e umidità persistente. Succede in un appartamento all'ultimo piano di una casa di proprietà comunale in via Fasano, al civico 4, nel cuore del vecchio borgo Sant'Elia. Bonaria Paravagna, l'inquilina che ci abita, si dice esasperata e si appella al Comune.

«Questa situazione va avanti da un anno», racconta, «ogni volta che piove scendono gocce d'acqua all'interno della camera. Il problema deriva dal tetto. Secondo quanto mi è stato detto da alcuni muratori che stanno lavorando nella scala, pare sia bucato perché si è staccato completamente il catrame. E quindi quando piove fuori, piove anche dentro casa». Quando c'è il sole il soffitto asciuga ma resta la muffa dannosa per la salute di chi la respira. «Ho paura che possano cadere calcinacci mentre dormiamo. Penso più che altro all'incolumità di mio nipotino che spesso dorme con noi, che tra l'altro è costretto a respirare tutta questa umidità. Questa situazione si verifica anche a casa di una mia vicina che vive di fronte». Paravagna sostiene che in tutto questo tempo il Comune non è mai intervenuto: «In un anno non si è visto nessuno, siamo trattati da cittadini di serie b. Siamo veramente stanchi. Pago regolarmente l'affitto, sono in regola con tutto. Mi appello a chi c’è ora in Municipio: venite a vedere in che condizioni siamo costretti a vivere».

