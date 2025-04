Piove dal soffitto della chiesa, la messa tra secchi e stracci 

Dopo i disagi della settimana scorsa, la chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra deve fare i conti con altri problemi. Le piogge dei giorni scorsi hanno allagato di nuovo lo spazio davanti all’altare, i banchi e le scale di accesso.

Tanto che, come già la volta scorsa, ci si è dovuti arrangiare asciugando tutto con gli stracci e sistemando i secchi sotto le perdite. Così i fedeli sono stati costretti ad assistere alle celebrazioni tra le navate allagate. Tutta colpa dei lavori alla copertura che erano stati portati avanti dalla Curia e che stanno dando già problemi.

«Ci siamo ritrovato di nuoto sotto l’acqua» spiega il parroco don Gianfranco Falchi, «che entra dal tetto. Ci sono stati allagamenti questa volta anche nella scala. Hanno fatto un pasticcio perché i lavori non sono stati completati come dovevano e così ci troviamo in questa situazione». Per fortuna ha smesso di piovere, «ma non appena pioverà di nuovo saremo punto e a capo. Dalla Curia avevano detto che ci pensavano loro ai lavori di copertura ma evidentemente c’è stato qualcosa che non è andato bene».La chiesa di San Giovanni Evangelista è l’ultima che è stata realizzata in città quindi la più recente. Imponenti erano stati anche i lavori per la costruzione della cupola. La posa della prima pietra è del 1992. Nei mesi scorsi invece il Comune ha finanziato e portato avanti i lavori nel sagrato e nelle parti esterne.

RIPRODUZIONE RISERVATA