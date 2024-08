Piove dai solai da mesi: «Abbiamo paura per la tenuta» 

Piove dai solai in via Monteverdi 8, nel quartiere di Santa Maria di Pisa. E lo fa senza tregua da sette mesi, inondando l’ingresso del palazzo, inzuppando asfalto e colonne portanti. «Eppure non si è ancora capito - riferisce Simone Tedde, un residente, dal cui bagno si origina il disservizio - da dove provenga la perdita». Questo nonostante una visita degli operatori Area, proprietaria dello stabile, venuti a giugno dopo le numerose mail con foto annesse e segnalazioni telefoniche degli abitanti. «Sono passati anche i vigili del fuoco. Hanno redatto una relazione e sono andati via. Altro non potevano fare».

Ma il problema persiste, l’acqua scende copiosa sull’asfalto e i solai ne sono consumati. «Abbiamo paura per la tenuta. Quanto potrà resistere così?» Oltretutto la cateratta idrica tende a invertire il suo corso risalendo lungo le tubature e spargendosi nel bagno di Simone. «L’assurdo è che per far cessare il tutto devo chiudere l’acqua. Ma ho due figli piccoli, come facciamo senza lavarci?» Due giorni fa anche la polizia municipale ha raggiunto la via e compilato una relazione sulla vicenda. «La manderanno ad Area, che però già sa tutto». Si ritorna così al punto di partenza, mentre “piove” nei giorni più caldi dell’anno e, al limite del paradosso, per evitare ulteriori criticità, ci si deve privare dell’acqua.

