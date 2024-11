Piove anche sulla Baronia, speranze per Maccheronis 

Dopo mesi di frustrazione per la lunghissima siccità che ha colpito il territorio, finalmente anche in alta Baronia sono arrivate le tanto sospirate piogge. Da ieri i rilievi pluviometrici forniti da Clima Sardegna Odg fanno ben sperare per un ritorno alla normalità nel bacino idrografico della diga di Maccheronis. I corsi d’acqua che alimentano l’invaso di Torpè hanno ripreso a scorrere con vigore. Il Rio Mannu di Lodè così come tanti altri affluenti con il passare delle ore sono andati man mano ingrossandosi, facendo salire il livello del lago, fino a due giorni fa rimasto quasi completamente a secco. «Finalmente la situazione sta cambiando - dice il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Ambrogio Guiso - dare dei dati sugli accumuli in questo momento non è comunque possibile. Lo si capirà nelle prossime 24-48 ore a quanto ammonteranno. Certo è che rispetto a quel 2,5 per cento di acqua invasata fino a qualche giorno fa, le condizioni sono migliorate».

I dati

Le misurazioni fatte lungo la rete pluviometrica nelle ultime 24 ore parlano di 80 millimetri di pioggia registrati a Lodè, di 53,2 millimetri e di una quantità che va dai 60 ai 100 millimetri proprio nella diga del Maccheronis. «Anche le previsioni climatiche ci fanno ben sperare - prosegue Guiso -. Con l’arrivo di un ulteriore fronte ciclonico previsto per domani (oggi per chi legge ndc) dovrebbe far proseguire con le precipitazioni. Se prosegue così anche nelle prossime settimane pensiamo che entro la fine del mese di novembre la diga se non arriva al massimo della capienza si assesterà lì vicino”. I buoni segnali però non consentono ancora di allentare la presa con i piani di restrizione nei 4 paesi del comparto servito dal Maccheronis che sono ancora in sofferenza per il servizio idrico potabile (Siniscola, Posada, Budoni e San Teodoro) almeno fino a quando non si avranno i dati certi di accumulo nella diga di Torpè. «Si tratta di decisioni che verranno prese nei prossimi giorni», conclude Guiso. Intanto resta sempre alta l’attenzione verso la programmazione per i prossimi anni. «Anche se la crisi venisse superata - commenta il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris - l’importante è non dimenticarsi della drammatica situazione che abbiamo vissuto e che tutte le opere previste per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico vengano realizzate in tempi più brevi possibili».

Ogliastra ancora in crisi

Quasi 12 millimetri a Lanusei, 10,4 a Bari Sardo e appena 2,6 a Villanova Strisaili. È la quantità di pioggia caduta ieri in Ogliastra, terra assetata che ha nell’invaso di Bau Muggeris, nel territorio di Villagrande, il quadro reale della siccità. Le ultime precipitazioni non hanno prodotto effetti salutari per la diga, che al 31 ottobre scorso aveva una disponibilità di 9 milioni di metri cubi d’acqua su un volume di regolazione autorizzato pari a 56 milioni. Il bollettino mensile della direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico conferma che l’invaso contiene appena il 16,06 per cento d’acqua, rispetto al 18,32 del mese precedente e al 21,71 dello stesso mese del 2023.

(ha collaborato

Roberto Secci)

RIPRODUZIONE RISERVATA