Piove a Sepang, Mir il più veloce 

Sepang. Va in archivio anche la seconda giornata di test MotoGP a Sepang, fortemente condizionata dalla pioggia che ha impedito ai piloti di proseguire il lavoro nella 2ª sessione. Nella prima del mattino miglior crono di Joan Mir su Honda, che in 1’56”874 ha migliorato di ben 6 decimi il suo best lap delle qualifiche dello scorso ottobre. Alle sue spalle le Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio. Poi Acosta, Vinales e Bezzecchi. Per il campione del mondo in carica, Marc Marquez su Ducati ufficiale, 15à tempo.

La Yamaha che non ha girato, prendendosi del tempo per analizzare la problematica riscontrata martedì sulla moto di Fabio Quartararo, caduto in curva 5.

