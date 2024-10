Piove a scuola, studenti in sciopero 

Da giovedì i ragazzi dell’istituto Alberghiero non entrano a scuola. Protestano per un loro diritto: avere un edificio sicuro. La mobilitazione degli studenti non si fermerà fino a quando non avranno risposte: questo trapela tra gli adolescenti. Una presa di posizione che ha portato, nella mattinata di ieri, il neo commissario della Provincia, Roberto Cadeddu, e i consiglieri regionali Emanuele Matta e Gigi Piano a constatare di persona la gravità della situazione. Non si sa se domani i ragazzi torneranno tra i banchi di scuola ma le istituzioni si sono prese in carico il problema.

La situazione

Sulle vetrate dell’istituto cartelli come “La sicurezza è un nostro diritto", “La scuola crolla, i ragazzi no” e “La scuola sì, ma non così”. Tra i solai vecchi e quelli recenti, dalle fessure la pioggia filtra e precipita nel primo piano e nelle aule corrispondenti del pian terra. Sul pavimento, secchi per raccogliere l’acqua. Ma non solo, anche l’intonaco in corrispondenza cade a pezzi e molte nuove attrezzature acquistate di recente rischiano di rovinarsi irreparabilmente.

La visita

Durante il sopralluogo, assieme alla dirigente scolastica Romina Nardi, i problemi sono emersi. «Abbiamo riscontrato le evidenti criticità che giustificano pienamente la mobilitazione degli studenti», dice Matta. Piano aggiunge: «È necessaria una risposta urgente». I consiglieri dichiarano che «nella prossima variazione di bilancio sono previsti 20,1 milioni di euro per la manutenzione e l’edilizia scolastica, anche per interventi urgenti come questo». Cadeddu ha garantito che la Provincia si è già attivata per elaborare una stima preliminare dei costi così da avviare al più presto l'iter. Gianni Spiga, sindacalista Cgil, è critico: «Si sarebbero dovuti investire più soldi del Pnrr nell’edilizia scolastica. Se vogliamo combattere l’abbandono, dobbiamo salvare i servizi minimi essenziali. Occorre dare ai ragazzi la possibilità di frequentare le scuole in sicurezza».

La soluzione

Cadeddu aggiunge che «con la dirigente scolastica abbiamo concordato sulla necessità di adottare misure temporanee per garantire agli studenti la corretta prosecuzione delle attività didattiche in sicurezza». Nella circolare in risposta alla mobilitazione studentesca, Nardi ha ricordato le segnalazioni inviate a Provincia e Ufficio scolastico regionale, individuando come soluzione temporanea lo spostamento di alcune classi al pianoterra «per ospitare gli studenti in sicurezza».

