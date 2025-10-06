«Piombo nell’acqua, è vietato l’utilizzo» 

Si è scatenato un putiferio a seguito dell’ordinanza del 4 ottobre con la quale la sindaca Isangela Mascia ha vietato l’utilizzo dell’acqua (già non potabile da settimane) “per tutti gli usi”, recependo gli esiti dei campionamenti dell’Asl che avevano riscontrato il superamento dei parametri di torbidità nei 3 punti di prelievo e quello del piombo nel punto di prelievo di via Baracca.

Polemiche e richieste di spiegazioni hanno spinto la sindaca ad una nuova nota nella quale, dopo interlocuzioni con la Asl, è sostanzialmente riportato che «l’acqua non doveva essere ingerita o usata per cucinare ma che non vi erano controindicazioni note per gli usi igienici e domestici».

Nota che non ha rasserenato gli animi. Ieri la sindaca ha solamente confermato «il divieto per tutti gli usi» in attesa delle nuove analisi sull’acqua eseguite. Nel frattempo è stato acquistato con urgenza un tubo da 75 metri per l’impianto di sollevamento della sorgente di San Giovanni (una delle due che alimentano il paese) ed eseguite verifiche e manutenzioni sulle riserve idriche del plesso scolastico di via Monti.

Riguardo alla crisi idrica il consigliere regionale Gigi Rubiu parla di «situazione da terzo mondo» e annuncia la richiesta fatta alla presidente della Regione Alessandra Todde «dell’istituzione di una task force per la calamità che preveda un commissario per l’emergenza e l’azione di assessorati, protezione civile ed esercito».

Durissimo il gruppo di minoranza Noi per Domusnovas che chiede «trasparenza e chiarezza sui valori di piombo riscontrati» e incalza la sindaca con 13 quesiti specifici, tra i quali, la domanda: «Da dove provenga l’acqua attualmente immessa in rete?».

