Piombo nei capelli, vino a buon mercato: i guai di Beethoven 

Due ciocche di capelli di Ludwig van Beethoven potrebbero racchiudere la causa della sordità che tanto afflisse il compositore tedesco da quando aveva meno di 30 anni. Secondo due studiosi americani e un appassionato australiano, che hanno pubblicato i risultati delle loro analisi sulla rivista Clinical Chemistry, sarebbe stato il piombo, presente in dosi altissime nella capigliatura del compositore, ad averlo reso prematuramente sordo e a causare altri gravi problemi di salute, tra cui crampi addominali continui, flatulenza e diarrea, di cui Beethoven si lamentava spesso.

Decisi ad onorare una richiesta del musicista che, dopo la sua morte, i medici cercassero finalmente di spiegare perché in vita era stato così male, i tre hanno mandato a un laboratorio specializzato in grado di isolare metalli pesanti, due delle tre ciocche di Beethoven in loro possesso per farle analizzare. I risultati sono stati sorprendenti. Quanto alle ragioni della presenza di tanto piombo nei capelli del compositore, potrebbero essere ricercate nel vino: il metallo era infatti usato nell’800 per addolcire il vino a buon mercato come quello che Beethoven amava bere in grandi quantità.

