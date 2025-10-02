«Piombo e zinco non ripartiranno» 

Zinco e piombo nel Sulcis non avranno futuro e il Governo cambia linea sul progetto litio della Glencore, un tempo osteggiato da Roma e ora indicato come unica svolta per il futuro industriale del Sulcis.

L’incontro

È stata una giornata intensa quella trascorsa ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) dove si è svolto un incontro sul futuro della Portovesme srl e dove il ministro Adolfo Urso è stato molto chiaro : «Abbiamo esplorato ogni possibilità per continuare la produzione di piombo e zinco. Grazie alla disponibilità di Glencore e al lavoro delle strutture del Mimit, abbiamo fornito ai potenziali investitori tutte le informazioni necessarie. Ma purtroppo non appare percorribile la strada del rilancio». Poi l’apertura al piano litio: «Il Sulcis può svolgere un ruolo strategico per le materie prime critiche. – ha detto – Un tassello fondamentale è il progetto di riciclo del litio di Glencore già approvato dalla Commissione europea. Per realizzarlo è necessario che, di comune intesa con la Regione, si arrivi rapidamente a un accordo interistituzionale che ne assicuri il pieno compimento». Glencore, con i suoi delegati, ha ribadito «che si continua a lavorare al futuro del progetto litio per il quale, da luglio, è in interlocuzione con Mase, Mimit e Regione per le procedure autorizzative». Glencore ha anche ricordato che le attività presso lo stabilimento di San Gavino continueranno fino alla fine del 2026, garantendo opportunità occupazionali», e che «la linea zinco resta in regime di cura e manutenzione temporanea». Meno ottimistica la reazione della Regione: «Dopo i proclami del 27 dicembre scorso non c’è alcun risultato e abbiamo solo perso tempo. – dice l’assessore all’industria Emanuele Cani - e se non c’è alcuna possibilità di incidere sui costi dell’energia è a rischio la ripresa dell’intero comparto produttivo di Portovesme». L’assessora al Lavoro Desirè Manca parla di un «incontro mortificante per i lavoratori della Portovesme». L’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi ha ribadito la preoccupazione «in una fase nella quale la questione delle materie prime ha assunto, a livello comunitario e internazionale, un’importanza cruciale».

I sindacati

«Le parole dette dal ministro sono una beffa per i lavoratori e per le loro aspettative oggi tradite – commenta il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante – il ministro dovrebbe ritornare nella fabbrica e comunicare ai lavoratori questo esito fallimentare che rappresenta l’esatto contrario di quanto aveva detto lo scorso dicembre». Dura anche la Cisl: «Usciamo dalla riunione insoddisfatti, preoccupati e anche esterrefatti - dice la segretaria confederale regionale Federica Tilocca – Ci siamo, peraltro, trovati di fronte ad un confronto istituzionale, tra ministro e Regione tutt’altro che sereno e leale, che certo non aiuta ad uscire da questa situazione, drammatica». «Si sta condannando il Sulcis alla mancata ripartenza industriale. – hanno detto la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru e il segretario generale della Uiltec Sardegna Pierluigi Loi – Bisogna partire da una visione comune: se non c'è un accordo tra istituzioni locali, regionali e nazionali anche tutti i futuri progetti del Sulcis rischiano di naufragare».

