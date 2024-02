Pioli, mancato sorpasso 

Monza 4

Monza (4-2-3-1) : Di Gregorio (43’ pt Sorrentino); Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Colpani (35’ st Pereira), Carboni V. (20’ st Bondo), Mota Carvalho (35’ st Maldini); Djuric (20’ st Colombo). In panchina: 66 Gori, 2 Donati, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Akpa-Akpro, 18 Bettella, 20 Zerbin, 33 D'Ambrosio, 77 Kyriakopoulos. Allenatore Palladino.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Florenzi (39’ st Musah), Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Adli (1’ st Reijnders), Bennacer (9’ st Giroud); Chuckwueze (1’ st Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (1’ st Leao); Jovic. In panchina: 57 Sportiello, 83 Mirante, 24 Kjaer, 38 Terracciano, 74 Jimenez, 82 Simic, 95 Bartesaghi. Allenatore Pioli.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel pt 45’ Pessina (rig), 45’+6 Mota Carvalho, nel st 19’ Giroud (Mi), 42’ st Pulisic (Mi), 44’ st Bondo (Mo), 45’ st + 5 Colombo (Mo).

Note : angoli 7-3 per il Monza. Recupero: 8’ e 5’. Espulso: nel st Jovic (Mi) per comportamento antisportivo. Ammoniti: nel pt Djuric (Mo) e Pessina (Mo) per gioco falloso, nel st Palladino (Mo) per proteste, Bondo (Mo) e Mota Carvalho (Mo) per gioco falloso.

Monza. «Abbiamo un punto in più rispetto alla passata stagione. Ci manca la ciliegina di una vittoria con una big. Ma sono certo che prima o poi arriverà». Difficile dire quanto fosse la speranza e quanta la convinzione che le cose sarebbero potute andare così, nelle parole di Raffaele Palladino alla vigilia. Il Monza supera 4-2 un Milan sceso in campo con un attacco di seconde linee. Succede di tutto allo U-Power, con il Monza che mai aveva fatto punti in A contro i rossoneri e che una vittoria l’aveva ottenuta, in Coppa Italia, solo 60 anni fa: era il 6 settembre 1964 e la doppietta di Molinari valse il 2-1 a spese di un Milan quel giorno privo di Rivera, Altafini e Maldini. Un Maldini c’è, questa volta, a partecipare alla festa Monza. Con il rossonero Colombo che segna il 4-2 e non esulta. Tutto ciò per dire che gli spunti di interesse non mancano, e che vivono di fuochi d’artificio e led luminosi per la memoria di Silvio Berlusconi, il presidente dei due club, poco prima dell’inizio.

La partita

Alla vigilia, solo un gol subito in più dal Monza rispetto al Milan, 22 punti più in su in classifica in virtù di più del doppio delle reti messe a segno. Dopo le fiammate iniziali, si gioca con reparti stretti e ritmo non alto. Di testa si scontrano Andrea Carboni, in anticipo su Theo Hernandez, e Di Gregorio: gioco fermo a lungo, poi il portiere alza bandiera bianca e gli subentra Sorrentino. Sul rilancio, Thiaw prima stende Djuric e pure Dany Mota: sul dischetto va Pessina e il Monza chiude avanti il primo tempo. Poi al sesto di recupero, Colpani intercetta in contropiede, salta Thiaw e d’esterno serve Mota, il cui destro a giro fa 2-0.

La ripresa si apre con il rosso a Jovic, dopo intervento del Var, per aver tentato di colpire Izzo, con il quale l’attaccante rossonero aveva “fatto scintille” prima. Pioli aveva appena buttato nella mischia gli attaccanti di riferimento e in inferiorità la riapre: Pulisic prolunga di testa un cross dalla destra e Giroud sguscia dietro Izzo per il 2-1. Pulisic la riapre con un tiro a incrociare dalla sinistra allo scadere e la partita sembra finire lì. Ma Bondo imita Pulisic dall’altra parte e fa 3-2, con emozione strozzata dal Var, prima della convalida. Prima che Colombo confezioni la torta che Palladino aspettava, mettendoci la ciliegina. Palladino esulta, Pioli si mangia le mani per il primo tempo. E per il mancato sorpasso alla Juve.

