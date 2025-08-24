VaiOnline
Gli avversari.
25 agosto 2025 alle 00:17

Pioli: il pari è giusto noi meglio nel 2° tempo 

«Dispiace prendere il pareggio così, è stata una partita difficile e complicata, ma ormai l'avevamo in mano». Così il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli nel dopo gara della sfida con il Cagliari. «Nel primo tempo abbiamo giocato con poco ritmo, poi siamo andati meglio - le sue parole - per lo sviluppo della partita il pareggio forse è il risultato più giusto, ma ormai eravamo lì. Peccato, siamo mancati nelle posizioni in fase difensiva. E poi prima del fallo da cui è nato il gol la palla ce l'avevamo noi, dovevamo gestirla meglio».

Gli avversari: «Avevamo di fronte un buon Cagliari. Comunque, fa parte del percorso - dice ancora Pioli - la squadra ha lottato con voglia e generosità». Mandragora? «Un giocatore importante, sta crescendo». Dzeko? «Non è entrato perché giocherá giovedi». No comment sull’ex rossoblù Piccoli, neo acquisto: non è ancora della Fiorentina.

Gudmundsson

Ha giocato una partita sonnolenta, senza particolari guizzi. Ha scelto di non entrare nel vivo del gioco, della lotta, ma con qualche elegante tocco in mezzo al campo ha mostrato lampi di classe. Gudmondsson rilegge la partita poco dopo il fischio finale: «Cosa non ha funzionato? Sapevamo che non sarebbe stato un match facile, noi non siamo stati capaci a soffrire fino alla fine. Ma il pareggio lo considero un risultato giusto. Il gioco di Pioli? Ancora dobbiamo capire cosa ci chiede», ammette l’attaccante islandese, «io mi devo liberare nelle zone del campo e quindi mi devo muovere tanto. E a Cagliari non è stato facile farlo».

Le prospettive per il torneo: «La mia stagione? Non mi devo esaltare per un assist e un gol, ma quest'anno ho fatto tutta la preparazione. Quello che conta adesso è fare bene per la squadra».

