Pioli: bravi a gestire una serata complicata 

«Era una trasferta difficile, contro una squadra che aveva la smania di dover vincere per la prima volta: siamo stati bravi sia a livello caratteriale sia come lucidità». Stefano Pioli ha fatto turnover portando a casa lo stesso i tre punti a Cagliari, col Milan alla seconda vittoria di fila in campionato dopo il 5-1 incassato nel derby. «Abbiamo giocato una partita tatticamente non facile, perché il Cagliari giustamente ci ha aspettati ripartendo con Luvumbo», la sua analisi sul match della Domus. «Qualche crepa ogni tanto si è vista, ma non abbiamo subito ripartenze così pericolose: il gol preso è una situazione da rimessa laterale dove abbiamo commesso un'ingenuità. Era la quarta partita in dieci giorni: con questi cambi il rendimento della squadra è rimasto di un certo livello, sono contento per Adli. E Loftus-Cheek è un giocatore completo che sa fare tutto».

Lo schema

Il Milan ha trovato il vantaggio nel primo minuto di recupero del primo tempo, su un corner battuto corto con schema a trovare la deviazione vincente di Tomori da due passi. «Il merito è del mio staff, oltre che dei giocatori: avevamo studiato il Cagliari, sapendo che fuori area avremmo avuto superiorità numerica», afferma Pioli, che da quando è al Milan ha vinto sei partite su sette contro il Cagliari. «Non facciamo tanti gol sulle palle inattive pur essendo pericolosi, ci dà ancora più fiducia. Siamo stati bravi a reagire a livello caratteriale, ribaltando una partita non facile e vincendola meritatamente».