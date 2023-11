Pioggia, vento forte e mareggiate 

L'arrivo della tempesta Ciaran – che dovrebbe colpire soprattutto il Nord Italia – fa scattare l’allarme anche in città e nell’Isola.

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo per vento e mareggiate sino alle 18 di oggi. Tutta la Sardegna è infatti interessata da venti forti da ovest sud-ovest con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle coste nord-occidentali e sui rilievi, raffiche fino a tempesta o tempesta forte sui settori settentrionale e orientale dell'Isola.

Sono inoltre previste mareggiate sulla costa occidentale, iniziando dal settore nord-occidentale in progressiva estensione al resto della costa del Mar di Sardegna. In un secondo bollettino, la Protezione civile dà un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

In città invece la situazione dovrebbe essere più tranquilla anche se sono previsti comunque temporali, soprattutto di primo mattino e nella serata, e raffiche di vento molto forte. La raccomandazione, in caso di precipitazioni abbondanti, è quella di limitare gli spostamenti soprattutto nelle zone più soggette agli allagamenti.

