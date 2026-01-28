Pioggia senza sosta, strade rurali a pezzi 

Nuvole grigie e pioggia continua nel Sarcidano non danno tregua soprattutto alle campagne. I sindaci stanno perlustrando le zone rilevando i danni maggiori nelle strade rurali che rappresentano un collegamento fondamentale per le tante aziende che in questo territorio popolano le campagne. «Nonostante le precauzioni adottate dal centro operativo comunale, ha detto il sindaco di Orroli Alessandro Boi, «che ha visto impegnati l’amministrazione comunale, operai, forze dell’ordine e Gruppo comunale di Protezione civile, la pioggia incessante ha creato danni alle strade comunali rurali a nord dell’abitato e in prossimità dei bacini artificiali del Mulargia e del Flumendosa, creando disagi alla viabilità, alla logistica e gestione delle aziende zootecniche».

La situazione

Sono peggiorate le condizioni della strada Provinciale 29 che collega Orroli a Siurgus Donigala per la quale il primo cittadino aveva lanciato un appello ancora prima dell’arrivo del ciclone. «Oramai è diventata una carrareccia del Medioevo», ha detto Boi, «intanto abbiamo impegnato gli operai del Comune e della protezione civile per la pulizia dei detriti e del fango ma per le strade rurali dovremo chiedere le risorse alla Regione». Nel centro abitato la Protezione civile è intervenuta in due abitazioni per svuotare gli scantinati invasi dall’acqua. Ha già provveduto a dichiarare lo stato di calamità naturale il primo cittadino di Serri Samuele Gaviano. Inoltre la pioggia delle ultime ore ha peggiorato ulteriormente una condizione critica fin da dopo l’arrivo del ciclone Harry. «Estenderemo lo stato di calamità naturale», ha detto il sindaco, «anche ad altri giorni, i campi allagati e le cunette sature non riescono a contenere le precipitazioni».

I rischi maggiori

Le strade danneggiate in maniera preoccupante prendono il nome dalla località dove si trovano: Gittureddus, Bingionna, Erchi, Gheddatzu, Barenadili, Mergiani Mannu, Scala de Ecraxiu. È stata colpita anche la strada nella località boschiva de su Monti Comunu, nel tratto che dall’edificio porta al rio Baudi. Il primo cittadino segnala l’allagamento di molte campagne in particolare quelle nel vallata ad est del paese, attorno al rio Baudi e al rio Portiddus, tra la Giara di Serri e il monte Guzzini. È più tranquilla la situazione delle campagne dei paesi vicini. «Non abbiamo registrato grossi danni», ha detto il sindaco di Escolca Eugenio Lai, «la pioggia è continua ma regolare, la manutenzione fatta sia alle strade sia ai canali ha consentito un regolare deflusso dell’acqua». Un trattamento che ha giovato pure nelle campagne di Gergei. «Abbiamo provveduto alla manutenzione delle strade», ha detto il sindaco Rossano Zedda, «per 13 mesi ininterrotti con l’escavatore comunale e operatore del progetto Lavoras: non abbiamo avuto danni, le cunette ci hanno salvato».

