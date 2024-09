Pioggia o solleone: il bus dell’Arst si aspetta in strada 

Tra i due litiganti, il terzo rimane ancora in via Vittorio Veneto. Al centro di una strada molto trafficata e del disagio di tanti pendolari che aspettano i bus sotto pioggia e sole, la fermata di capolinea dell'Arst attende da quasi tre anni di traslocare. Almeno dai tempi dell'inaugurazione, nel dicembre 2021, della nuova stazione ferroviaria Olbia Terranova, distante pochi metri, che all'Azienda regionale sarda trasporti era apparsa la destinazione adeguata (soddisfacendo anche l'intermodalità) per i suoi pullman in arrivo e in partenza dalla città verso tutta l'isola. Sul piazzale della stazione, però, i problemi sono diversi e anche gli interlocutori in campo, con il risultato che almeno fino al prossimo autunno i passeggeri dovranno aspettare i mezzi in mezzo alla strada e senza un riparo. Il triangolo delle interlocuzioni non trova la quadra: da una parte, Rfi, proprietaria dell'area ambìta da ARST e dall'altra, il Comune di Olbia, interessato agli ipotetici parcheggi che ospita il piazzale. «Noi chiediamo a Rfi di sistemare il nostro capolinea davanti all'ingresso della stazione dove c'è una grande e spaziosa pensilina idonea per l'attesa degli utenti ma la società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria vorrebbe collocarci nell'area parcheggi a cui è interessato il Comune per la gestione degli stessi», spiega il vice direttore di Arst, Salvatore Perra. Si allungano, dunque, i tempi di attesa: «Si tratta di trovare un'intesa tra Rfi e Comune a cui Arst dovrà adeguarsi», ha continuato Perra, sperando di arrivare a una soluzione prima dell'inverno.

