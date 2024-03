Pioggia in Qatar, Marquez davanti 

La pioggia in Qatar ha deciso di farsi viva nel primo giorno ufficiale del mondiale MotoGp 2024 per creare un po' di scompiglio nel programma e rinviare a oggi le prime risposte sugli equilibri in pista. I piloti, viste le condizioni, hanno infatti deciso di rinviare a oggi le pre qualifiche, anticipando alla serata le libere 3, svolte sull'asfalto bagnato.

Sul circuito di Lusail a segnare il miglior tempo è stato Marc Marquez con la Ducati del team Gresini, precedendo le Ktm GasGas di Augusto Fernandez e Pedro Acosta, esordiente nella massima categoria del motomondiale. Dietro a loro i portacolori della Ktm ufficiali e l'Aprilia di Raul Fernandez. I piloti Ducati, Marquez a parte, hanno fatto esperienza e il migliore è stato Enea Bastianini, settimo con la Ducati ufficiale, davanti a Fabio Di Giannantonio del team VR46. Fuori dalla top 10 sono rimasti Francesco Bagnaia, dodicesimo, e Jorge Martin (Ducati Pramac), diciottesimo davanti ad Aleix Espargaro dell'Aprilia. Solo oggi, tra pre-qualifiche, qualifiche e gara sprint si potranno trarre conclusioni sensate. Il programma: dalle 11.40 italiane pre-qualifiche, con i più lenti che torneranno in pista per la Q1, mentre la Q2 per definire la griglia di partenza comincerà alle 12.40. Nel pomeriggio italiano, alle 17, ci sarà la sprint race, mentre domani il Gp del Qatar comincerà alle 18 italiane.

