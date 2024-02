Pioggia e grandine non fermano la sfilata di Carnevale 

Alle 16.30 in punto dal cielo è arrivato un brutto scherzo che però non ha fatto ridere: una grandinata che ha inzuppato carri e maschere.

Il meteo ha condizionato ieri la sfilata di carnevale (organizzata da Pro loco e Comune) che si è tenuta in tono minore. La manifestazione, che in altri Comuni è stata rinviata dopo aver valutato le previsioni meteo, è partita da piazza Ciusa in ritardo: alle 16 i carri stavano iniziando ad attraversare via Cagliari. Anche se con alcune defezioni (alla fine, tra carri allegorici e gruppi a piedi, una decina di gruppi partecipanti), la voglia di far festa e l’allegria non sono mancate. Come da protocollo, la manifestazione ha attraversato via Gramsci e si è poi riversata in piazza Roma per i balli, i canti, e la proclamazione dei vincitori. Ad aprire la sfilata, coordinata dai volontari dell’associazione Athena e dalla polizia municipale, è stato il trenino delle Simpatiche canaglie, poi la banda musicale Bellini e a seguire le altre proposte fra cui le maschere Sturmtruppen. Ma la pioggia ha rappresentato un deterrente che ha in parte ridimensionato le presenze: alcuni carri si son dovuti fermare per proteggere urgentemente con dei teloni la strumentazione musicale.

