Pioggia e grandine, è emergenza 

Una brutta sorpresa dal cielo al momento sbagliato. Gli acquazzoni e le grandinate che si sono abbattuti in questi giorni su alcuni territori della Sardegna hanno fatto mettere le mani nei capelli agli agricoltori. Soprattutto nel Cagliaritano «fanno la conta dei danni dopo le violente ondate di maltempo che nelle ultime ore hanno colpito numerose aziende in particolare nei territori di Monastir, Pimentel, Barrali, Senorbì e l’area vasta di Cagliari», conferma Coldiretti. «Ma con ripercussioni anche su un’area molto più ampia. Piogge torrenziali e grandine hanno devastato colture, foraggere e strutture aziendali, causando gravissimi danni ad agricoltori e allevatori».

Disastro

Il bilancio fatto dall’associazione non è dei migliori: «A pagare il prezzo più alto sono stati vigneti e oliveti, comprese numerose produzioni biologiche, che rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’agricoltura della zona. In poche ore, interi filari sono stati abbattuti o danneggiati in modo irreversibile. Le perdite si estendono anche ai prodotti in pieno campo: angurie, meloni e ortaggi, già in piena raccolta, risultano in molti casi completamente compromessi».

Coldiretti punta i riflettori sulle colture foraggere: «Ettari andati distrutti o danneggiati con conseguenze dirette sugli allevamenti che rischiano ora di non avere a disposizione la base alimentare necessaria per il bestiame. Si tratta di un danno che non si esaurisce nell’immediato, ma che avrà ripercussioni per mesi sulla sostenibilità economica delle aziende.

Danni collaterali

Tuttavia, il maltempo non ha risparmiato nemmeno le strutture: «Gravi danni alle serre e in alcuni casi completamente compromesse dalla grandine ma anche macchinari inutilizzabili e compromessi aggravano il bilancio e rendono ancora più difficile la ripresa delle attività», denuncia Coldiretti.

«I danni sono importanti – dichiarano Giorgio Demurtas e Giuseppe Casu, presidente e direttore di Coldiretti Cagliari – molte amministrazioni stanno già procedendo per l’attivazione dello stato di calamità naturale. Auspichiamo che l’Assessorato regionale all’Agricoltura possa stanziare presto risorse economiche per compensare le perdite e i danni che, in molti casi, corrispondono a un intero anno di lavoro, in particolare su alcune colture e sulle foraggere».

Futuro

Il problema del maltempo estremo e per certi versi “fuori stagione” è ormai diventato strutturale. La Cia Agricoltori ha ribadito «ancora una volta la necessità di intervenire sulla prevenzione e di agire concretamente sugli effetti dei cambiamenti climatici in corso». Mentre Coldiretti rincara la dose: «Il susseguirsi di eventi estremi conferma la vulnerabilità del settore agricolo di fronte ai cambiamenti climatici. Piogge violente e concentrate in poche ore, alternate a periodi di siccità, mettono a rischio la tenuta delle aziende e rendono necessario un piano di sostegno strutturale».

Ecco perché Coldiretti Cagliari ha sottolineato che i propri uffici resteranno a disposizione delle imprese colpite, per accompagnarle in tutte le azioni necessarie per inoltrare le pratiche legate agli eventuali risarcimenti sui danni subiti in questi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA .