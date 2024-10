Pioggia e danni: chiesto lo stato di calamità naturale 

L’ex Provincia del Sud Sardegna dichiara lo stato di calamità naturale su tutto il territorio provinciale dopo i danni causati dalle forti piogge del 26 e 27 ottobre. I danni rilevati dalla Provincia riguardano in particolare le reti stradali. «I fenomeni - si legge nella delibera - hanno interessato il territorio di Buggerru, Gonnesa, Santadi, Siliqua, Vallermosa, Decimoputzu, Villaspeciosa, Castiadas e più in generale l’intero territorio provinciale. In particolare versa in una situazione di gravissima emergenza la rete viaria, sita sul territorio provinciale, danneggiata dagli eventi alluvionali che hanno causato allagamenti, frane, smottamenti, ammaloramenti di intere tratte viarie».

Una situazione di emergenza per cui la Provincia ha dichiarato lo stato di calamità naturale, chiedendo l’intervento della Regione con aiuti economici, in particolare per intervenire sulla rete stradale. Sono necessari «sopralluoghi per la verifica e l’accertamento della situazione di emnergenza nel territorio provinciale e la concessione di contributi per le spese sostenute e l’anticipazione per il ripristino dello stato dei luoghi e delle infrastrutture danneggiate». (a. pa.)

