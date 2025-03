Pioggia di soldi sulle provinciali a pezzi 

INVIATO

Tortolì. Le strade provinciali in Sardegna sono al primo posto in Italia per tasso di mortalità. Tortuose, malridotte, vittime di interventi non risolutivi. Sono una croce senza delizia. Per lenire le ferite dell’Ogliastra millecurve la Regione investe 9 milioni di euro. Tre milioni serviranno per la 27 Villagrande-Tortolì. Storicamente incompleta, potrebbe in questo modo vedere ultimato il secondo lotto dei lavori. Sfiora i tre milioni il finanziamento per la Baunei-Triei, un sogno sempre rimasto sulla carta mentre 1,2 milioni andranno al completamento dell’ex strada militare che collega l’Orientale a Perdasdefogu. Il restante milione e mezzo viene diviso tra la Talana-Urzulei, (Sp 37), Talana Lotzorai, (Sp 56), Triei-125 (Sp 55), Lanusei-Ponte San Paolo, Gairo-125 (Sp 28), Osini-Ulassai-Jerzu (Sp 11), Arzana-Lanusei, Bari Sardo-Buoncammino-Circonvallazione-Jerzu.

L’assessore

L’assessore Antonio Piu in occasione dell’annuncio, si è confrontato con i sindaci nella sede della Provincia Ogliastra: «Siamo impegnati per mettere in sicurezza la viabilità dei nostri territori. La causa degli incidenti è data dalle condizioni in cui versano la maggior parte di queste strade. Per questo abbiamo stanziato risorse che ogni ente deve impiegare per consegnare una viabilità, sicura e al passo con le nuove esigenze di mobilità». Nella giornata del battesimo bis della Provincia Ogliastra riesumata e di nuovo autonoma per delibera regionale, l’amministratore Marzia Mameli guarda al futuro: «Portiamo a casa fondi integralmente utilizzabili nel territorio e lo facciamo per mettere a posto le strade. Per essere territorio abbiamo bisogno di collegamenti. Speriamo possa essere solo una parte degli interventi da realizzare».

I sindaci

Speranza condivisa dai sindaci. Angelo Stochino, primo cittadino di Arzana, ha messo il dito sulla piaga chiamata 389 Nuoro-Lanusei. «Sono felice di questi finanziamenti ma voglio sapere quale possa esser la sorte della strada che rappresenta il maggior volume di traffici da e verso l’Ogliastra. Cosa si vuole fare nel prossimo futuro? Cosa si sta facendo per eliminare le criticità?». Stochino si è detto poi rammaricato per il mancato inserimento nella lista spese della Arzana-Villagrande. Trentanni di promesse. Il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli ha rimarcato: «Siamo fermi alla progettazione del settembre 2020. Non è forse un’opera strategica? Il mio auspicio è che venga adottato anche in questo caso il metodo commissariale per risolvere il problema». Ad aleggiare sulla sala la madre di tutti i problemi, il completamento dell’Orientale nell’ultimo tratto Tertenia-San Giorgio. La Regione a febbraio ha ritenuto di non dover sottoporre il progetto a una nuova valutazione di V.I.A. L’arrivo delle ruspe non è quindi imminente. «Non ne abbiamo sentito parlare per 5 anni – ha detto Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd – ora qualcosa si muove, cercheremo di recuperare il tempo perduto». Con la 125 “tappata” a Muravera (riaprirà il 17 aprile) il pensiero dei sindaci è volato a Correboi. L’assessore, dopo aver bacchettato i sindaci rei di cattiva comunicazione li ha invitati a interagire con l’Assessorato: «Per il 2025 la galleria non chiuderà. L’intervento Anas è da 35 milioni di euro e ogni passo sarà concordato».

