Pioggia di soldi per rifare le strade 

Pioggia di risorse per strade e marciapiedi, opere pubbliche - fra cui il nuovo archivio comunale a Sa Serrixedda e il restyling del parco Matteotti - nuovi giochi nei parchi, ulteriori loculi in cimitero, contributi per cultura e servizi sociali. Via libera della Giunta alla ripartizione del tesoretto di 20 milioni circa disponibile nel bilancio comunale. «Risorse importanti che ci consentono di dare risposte alla città», le parole del sindaco Graziano Milia.

Passaggio in Consiglio

La delibera è stata approvata dall’esecutivo di via Porcu, pronta per essere discussa in Consiglio comunale la prossima settimana. In cima alla lunga lista della ripartizione dell’avanzo c’è la manutenzione delle strade, il problema più sentito dai quartesi ormai da anni. Perché se da un lato ci sono gli oltre cinquanta chilometri di arterie cittadine messe in sicurezza dal 2021, restano comunque diverse vie - dove regnano buche e dislivelli - che attendono il nuovo asfalto.

Buona parte del tesoretto è dedicato a questo: 3 milioni sicuri, con ulteriori 6 disponibili. «Una priorità sulla quale stiamo investendo da inizio consiliatura», sottolinea il sindaco. Due milioni sono dedicati all’adeguamento di un capannone della zona artigianale come futuro archivio comunale, mezzo milione per il completamento del teatro di via Marconi in vista dell’imminente apertura, 1 milione e mezzo per la ristrutturazione del palazzo comunale e la riorganizzazione degli ingressi, altri 760mila vengono riservati alla costruzione di nuovi loculi in cimitero.

Quasi un milione per i Servizi sociali. «Ripartiti tra housing, inclusione sociale e cofinanziamento per nuovi centri di aggregazione», spiega Milia. Il riferimento è al progetto di un nuovo polo sociale a Flumini, e al restyling del parco Matteotti in continuità con l’intervento di rigenerazione urbana nella Sala Pira inaugurata di recente. «E a proposito di parchi, con ulteriori 350mila euro sostituiremo tutti i giochi per bambini obsoleti: il progetto è già avviato e potrà essere completato nel giro di pochi mesi».

Fondi per lo sport

Ci sono poi le risorse destinate allo sport: da utilizzare in parte per gli ultimi dettagli del Palasport di via Beethoven e della palestra nella scuola di via Monsignor Angioni, ma anche per contributi per iniziative ed eventi a carattere nazionale e internazionale. Sino all’ambiente - fra manutenzione straordinaria del verde nel litorale e la nascita di un parco letterario in via Lussemburgo - e alla cultura con i contributi per le manifestazioni in città e lungo la zona costiera.Due milioni vengono messi invece da parte per eventuali emergenze. «Quest’anno abbiamo a disposizione una cifra importante, questo non perché non siamo stati capaci di investire le risorse», spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna, «ma grazie al lavoro degli uffici che ha permesso di recuperare 6 milioni di tributi in giacenza non incassati e 2 milioni e mezzo di evasione».

RIPRODUZIONE RISERVATA