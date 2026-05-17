Pioggia di soldi per la bonifica di Orbai 

Pioggia di milioni in arrivo a Villamassargia per la bonifica del sito ex minerario di Orbai attesa da decenni: beneficerà di 12 milioni di euro grazie al secondo bando del programma Just Transition Fund Italia 2021-2027, Piano territoriale Sulcis.

Le risorse

La dotazione sale a 14,5 milioni contando i circa 2,5 già ottenuti dall’esecutivo Porrà nel 2022 (per bonifiche sul rio Orbai e su una delle discariche) grazie ad uno stanziamento dell’assessorato regionale all’Ambiente. La destinazione d’uso è la stessa ma occorrerà dar vita a due appalti distinti. Fondi, comunque, ingentissimi per eliminare una parte cospicua delle scorie di piombo, zinco e derivati che negli anni di attività della miniera (1872-1955) hanno formato una decina di discariche nocive (recentemente coperte con teli protettivi) e contaminato il rio Orbai. La sindaca Debora Porrà parla di «un’opportunità straordinaria che va saputa amministrare se si vuole dare nuova vita ad Orbai. Questo progetto va ad incidere sulle prime 6 discariche». Dello stesso parere Francesco Mameli che alle prossime amministrative sfiderà Debora Porrà: «Fondi importantissimi per le bonifiche e l'ambiente e che garantiranno nuove e cospicue opportunità di lavoro. – dice – Ci sarà tanto da fare ma è un'occasione ghiotta per il paese. Importante anche collegare Orbai con tutto il territorio minerario e fare rete se si vuole crescere». Con l’intera dotazione si prevede di eliminare oltre la metà del totale di scorie depositate ma tutto è ovviamente demandato al nuovo esecutivo. I fondi in arrivo spazzano via anche le polemiche nate dopo il primo bando del 2023 che aveva distribuito una pioggia di milioni ai siti sulcitani ma non a quello di Orbai. «Le tempistiche ce lo hanno impedito - spiega Porrà - ma abbiamo chiesto a gran voce l’apertura di un secondo bando e siamo fieri di averlo ottenuto: Orbai è una scuola geologica e di botanica all’aria aperta con un valore naturalistico e storico. Il parco Geominerario ha già preso l’impegno per valorizzare la galleria di Santa Giuliana».

Il passato

Post bonifica, si aprono tante possibilità di sviluppo per il sito compreso in uno splendido compendio boschivo di 1500 ettari. Finora, al di là di qualche edificio affidato in gestione alle associazioni e del progetto d’uso, poi non proseguito, con il cammino minerario di Santa Barbara, ogni iniziativa di affidamento del sito non è andata a buon fine anche per via della sua distanza dall’abitato (10 chilometri). Eppure su Orbai sono piovuti per le migliorie, negli anni, ingentissimi fondi: 10 miliardi di lire per i fabbricati negli anni ’90 e altri cospicui fondi poi altri 600 mila euro nel 2007 dopo un bivacco nel sito di 43 giorni dell’allora sindaco Franco Porcu ed ancora 1,6 milioni per le bonifiche nel 2009.

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